Baby Three bày bán “tràn cả vỉa hè” ở TP HCM

Baby Three là bộ sưu tập đồ chơi nhồi bông đến từ thương hiệu nổi tiếng chuyên sản xuất các sản phẩm đồ chơi mô hình, đặc biệt là đồ chơi búp bê, thú nhồi bông độc đáo đến từ Trung Quốc, ra mắt vào tháng 5-2024. Đến nay, đã có 6 mô hình Baby Three được sản xuất, mỗi nhân vật trong Baby Three đều có một thiết kế riêng kết hợp với các loài động vật ngộ nghĩnh khác nhau như mèo, thỏ,...