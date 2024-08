Sang tay kiếm tiền triệu khi kinh doanh gấu bông quái vật Labubu

Labubu, loại gấu bông quái vật răng nhọn xuất phát từ bộ phim hoạt hình của châu Âu, gần đây bất ngờ nổi tiếng, được giới trẻ săn tìm ráo riết dù giá bán không hề rẻ, lên tới vài triệu đồng/con, nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài. Độ "hot" của sản phẩm này ngày càng tăng nhờ làn sóng chia sẻ trên các mạng xã hội.

Khi một cửa hàng tại trung tâm thương mại ở quận 7, TP HCM nhập khẩu gấu bông quái vật này về bán, rất đông bạn trẻ tại TP HCM và một số tỉnh lân cận, thậm chí cả khu vực Tây Nguyên, cũng đổ về đây xếp hàng xuyên đêm chỉ để mua.

Nhiều bạn trẻ do không đủ kiên nhẫn chờ đợi nên đã bỏ về nửa chừng. Tận dụng cơ hội đó, một số người đã tranh thủ xếp hàng từ rất sớm và gom từ những người mua được gấu bông Labubu để sang tay kiếm lời.

Bà Thu Hồng - ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM - cho biết nhiều người sẵn sàng chi số tiền gấp 2-3 lần so với giá niêm yết thay vì phải vật vã hàng giờ để xếp hàng.

"2 tuần trước, tôi mua lại bộ sưu tập Labubu Have a seat V2 - set 6 hộp giá 5,1 triệu đồng từ một người quen, sau đó lên mạng bán lại giá 7,1 triệu đồng chỉ sau 1 ngày do quá "hot" và hàng giới hạn. Những mẫu Labubu hoa cúc hay loại phân khúc dưới 1 triệu đồng được hỏi mua lại khá nhiều, sang tay lãi ngay 300.000-400.000 đồng/con là chuyện bình thường, lời hơn cả mua vàng SJC" - bà Hồng so sánh.

Nhiều người kiếm tiền triệu nhờ sang tay Labubu

Bà Thúy Hà (ngụ TP HCM), người bán online, cho biết thời điểm 1 tháng trước, khi Labubu "cháy" hàng, bà cùng người quen lên mạng gom, sau đó bán cho những người mua "đu trend".



"Một tháng trước, tôi nhượng lại con Labubu Zimomo size 58cm cho một bạn nữ tại TP HCM giá hơn 8 triệu đồng, nếu mua tại cửa hàng giá tầm 4,8 triệu đồng nhưng phải xếp hàng, giành giật mới có. Những dòng Labubu như Macaron, Mokoko V2... cũng được đặt mua rất nhiều và ước tính ai buôn sẽ lãi tiền triệu"- bà Hà nói.

Tuy nhiên, theo bà Quỳnh Trân, người buôn đồ chơi tại TP HCM, người mua Labubu trên mạng, thị trường thứ cấp rất dễ gặp hàng giả, hàng kém chất lượng, khó kiểm soát chi tiêu, dễ mua theo cảm tính nếu "đu trend" bất chấp, gây lãng phí.



"Nhiều người chấp nhận mua giá cao hơn thị trường nhưng được 1-2 tuần bán lại do chán và cảm thấy phí tiền. Do đó, người mua phải cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền"- bà Trân nhấn mạnh.

Dộ "hot" của loại đồ chơi này xuất phát từ việc nữ ca sĩ Lisa, thành viên nhóm nhạc Blackpink (Hàn Quốc), lăng xê trên mạng xã hội qua các bài viết.