VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Bản tin sáng 14-9: Hành trình truy bắt đối tượng gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk

Báo Người Lao Động -

14/09/2025 05:00

(NLĐO) - Khởi tố đối tượng gây ra vụ thảm án khiến 3 người thiệt mạng tại Đắk Lắk; Bắt tạm giam loạt lãnh đạo vụ án ông bầu Cao Tiến Đoan...

Video liên quan

Bản tin sáng 11-9: Israel tấn công Hamas ở Qatar gây sốc, ông Trump thẳng tay chỉ trích

Bản tin sáng 11-9: Israel tấn công Hamas ở Qatar gây sốc, ông Trump thẳng tay chỉ trích

Video 11/09/2025
Bản tin sáng 12-9: Giúp người bị tai nạn giao thông rồi bị đánh, pháp luật xử lý thế nào?

Bản tin sáng 12-9: Giúp người bị tai nạn giao thông rồi bị đánh, pháp luật xử lý thế nào?

Video 12/09/2025
Áp dụng giờ học mới cho 2,6 triệu học sinh TP HCM từ khi nào?

Áp dụng giờ học mới cho 2,6 triệu học sinh TP HCM từ khi nào?

Video 13/09/2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo