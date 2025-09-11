VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Bản tin sáng 11-9: Israel tấn công Hamas ở Qatar gây sốc, ông Trump thẳng tay chỉ trích

NLĐO -

11/09/2025 04:35

(NLĐO) - Israel tấn công Hamas tại Qatar gây sốc khiến ông Trump thẳng tay chỉ trích; Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Toàn quyền Úc;...

Video liên quan

Israel tấn công vào Qatar, ông Donald Trump “trở tay không kịp”?

Quốc tế 10/09/2025
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ

Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ

Thời sự 10/09/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm: Cần có chính sách huy động nguồn lực tư nhân tham gia dự án hạ tầng trọng yếu

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cần có chính sách huy động nguồn lực tư nhân tham gia dự án hạ tầng trọng yếu

Chính trị 10/09/2025
Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Toàn quyền Úc

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Toàn quyền Úc

Chính trị 10/09/2025


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo