image

Bản tin sáng 20-10: Bão số 12 Fengshen giật cấp 13, đất liền Việt Nam có bị ảnh hưởng?

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri là lãnh đạo các xã, phường tại TP Cần Thơ; Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục ra quan kiểm tra nồng độ cồn...

Video liên quan

Bão Fengshen "Thần Gió" vào Biển Đông, khả năng mạnh lên cấp 11, giật cấp 13

Thời sự 19/10/2025
Chuyên gia phân tích những biến động dữ dội của giá vàng miếng và dự báo mới nhất

Kinh tế 19/10/2025
Chân dung 8 đối tượng cướp tài sản trên đường đi cúng Bà Chúa xứ núi Sam

Pháp luật 19/10/2025
