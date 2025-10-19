VIDEO
Chuyên gia phân tích những biến động dữ dội của giá vàng miếng và dự báo mới nhất

Thái Phương - Lê Tỉnh

(NLĐO) - 20 giờ tối nay, chuyên gia kinh tế, TS Đinh Thế Hiển nói về đà tăng sốc của giá vàng thế giới, trong nước, cùng chính sách quản lý vàng mới nhất

Chỉ trong vòng chưa tới 3 tuần của tháng 10-2025, thị trường vàng đã đưa giới đầu tư và người dân đi hết "chuyến tàu lượn siêu tốc" này tới "chuyến tàu lượng siêu tốc" khác với những cú uốn lượn chưa từng có. 

Mở đầu tháng, giá vàng thế giới chỉ ở mức 3.861 USD/ounce, còn vàng miếng SJC trong nước quanh 136 triệu đồng/lượng. Nhưng chỉ 2 tuần sau đó vượt mốc 4.000 USD/ounce và xác lập kỷ lục 4.370 USD/ounce, cao nhất mọi thời đại vào ngày 17-10, kéo giá SJC trong nước tiến sát ngưỡng "không tưởng" 160 triệu đồng/lượng. 

Tuy nhiên, đà tăng "nóng" ấy nhanh chóng hạ nhiệt khi xuất hiện tín hiệu hòa dịu hơn trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, khiến thị trường toàn cầu lập tức phản ứng. Chỉ trong hai ngày 18 và 19-10, giá vàng quốc tế "lao dốc" hơn 100 USD, đóng cửa tuần ở mức 4.250 USD/ounce.

Tại Việt Nam, ngày 19-10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 8,2 triệu đồng chỉ trong một tuần. Dù đã hạ so với đỉnh 153 triệu đồng, mức tăng này vẫn được xem là "khó tin". 

Trong khi đó, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng ghi nhận mức tăng sốc 10,7 triệu đồng/lượng, lên 148 – 150,3 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu lập kỷ lục mới, bán ra gần 160 triệu đồng/lượng, tăng tới 18,1 triệu đồng so với cuối tuần trước.

Trên thị trường tự do, dù giá đã rớt mạnh từ mốc đỉnh 177 triệu đồng/lượng xuống quanh 166 triệu đồng/lượng nhưng nhiều ý kiến vẫn cho rằng "cơn sốt vàng" này quá bất thường. 

Chuyên gia phân tích sự biến động dữ dội của giá vàng miếng SJC và dự báo mới nhất - Ảnh 1.

Nhằm giải đáp những thắc mắc của bạn đọc, Báo Người Lao Động có cuộc trao đổi chuyên sâu với TS Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế vào lúc 20 giờ ngày 19-10. 

Cuộc trao đổi sẽ xoay quanh những nguyên nhân khiến giá vàng biến động mạnh, chính sách mới nhất trong quản lý thị trường vàng – đặc biệt là đề án thí điểm lập sàn giao dịch vàng quốc gia do Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu. Mô hình sàn vàng nào phù hợp với Việt Nam? Cơ chế nào giúp minh bạch hóa giao dịch, ổn định thị trường và thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới?

👉 Mời bạn đọc đón xem để cùng hiểu rõ "vì sao giá vàng tăng sốc" và điều gì có thể xảy ra tiếp theo với thị trường kim loại quý này.

