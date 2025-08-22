VIDEO
Bản tin sáng 22-8: Hàng ngàn người đổ về Ba Đình xem Tổng hợp luyện diễu binh

NLĐO -

22/08/2025 05:00

(NLĐO) - Hàng ngàn người đổ về Ba Đình xem Tổng hợp luyện diễu binh; Thủ tướng giao Bộ Công an tập trung lực lượng đảm bảo trật tự dịp Quốc khánh 2-9...

    Thông báo