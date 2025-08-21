Tại Công điện số 139 ngày 21-8 về bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước giải quyết các tình huống phức tạp.

Diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 sẽ diễn ra sáng 2-9. Trong ảnh là Khối Nữ Cảnh sát giao thông đang tổng hợp luyện chuẩn bị cho ngày 2-9. Ảnh: Minh Chiến

Triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc. Tăng cường quản lý các hướng, tuyến, địa bàn và đối tượng trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động khủng bố, phá hoại. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; sẵn sàng phương án ứng phó với các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Bộ Công an cần tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, truy quét mạnh các tệ nạn xã hội thường xảy ra vào dịp lễ hội, tại địa điểm tập trung đông người, như: đánh bạc, trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng… bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Bên cạnh đó, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy.

Công điện nêu rõ, dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài 4 ngày, trên cả nước đồng loạt diễn ra nhiều sự kiện quan trọng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025) với sự tham gia của đông đảo các lực lượng, đoàn khách quốc tế.

"Các thế lực thù địch có thể triệt để lợi dụng những sự kiện này để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc ta. Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại, thăm thân, du lịch, tham dự các hoạt động kỷ niệm, diễu binh, diễu hành của người dân… gia tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, mất an toàn giao thông, an toàn cháy, nổ…"- Công điện nhấn mạnh.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo trước đó của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa và có phương án ứng phó, giải quyết các tình huống phức tạp phát sinh, không để bị động, đột xuất, bất ngờ.

Bộ Quốc phòng được giao phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Công an và các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời ứng phó với các tình huống ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, đường mòn, lối mở, khu vực rừng núi, sông ngòi, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kỹ năng, kiến thức, pháp luật bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, trật tự an toàn xã hội; phối hợp Bộ Công an chủ động phát hiện, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân trên không gian mạng.