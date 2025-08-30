VIDEO
Bản tin sáng: Áp thấp nhiệt đới thành bão số 6, khi nào đổ bộ miền Trung?

30/08/2025 05:05

(NLĐO) - Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9; Bộ Công an xuất quân bảo đảm tuyệt đối an ninh trong đại lễ kỷ niệm A80...

