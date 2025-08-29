VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Bản tin sáng 29-8: Miền Trung lại sắp đón bão?

Báo Người Lao Động -

29/08/2025 05:00

(NLĐO) - “Nghẹt thở” cuộc đột kích loạt quán bar, pub lúc rạng sáng tại Đà Nẵng; Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão, hướng thẳng vào miền Trung...

Video liên quan

VIDEO: Người đàn ông ở Cần Thơ nói gì việc vận động hơn 1,5 tỉ đồng cho ông Ba Minh?

Thời sự 25/08/2025

CLIP: Khách du lịch tham quan miễn phí vườn chà là trĩu quả ở miền Tây

Du lịch xanh 24/08/2025

Ông Ba Minh - nhân vật đang "nóng" trên mạng xã hội - nhận gần 1,6 tỉ đồng từ 2 Facebooker

Thời sự 28/08/2025


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo