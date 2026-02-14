Những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi nắng Xuân vừa hong ấm mặt biển, cả vùng Thuận An (TP Huế) bỗng thức giấc trong mùi thơm rất riêng của bánh ép. Sau những bữa cỗ Tết đầy thịt mỡ, bánh chưng, bánh tét, nhiều người tìm về đây như một cách "đổi vị", để chống lại cảm giác ngấy quen thuộc ngày đầu năm. Từ sáng sớm, các quán đã đỏ lửa, thợ tất bật nhồi bột, nhóm than, chuẩn bị cho một ngày đón khách phương xa.



Món ăn đổi vị ngày Tết

Con đường Lê Sĩ dài chưa đầy 300 mét nhưng có đến 5 - 7 quán bánh ép san sát nhau. Quán nào cũng nghi ngút khói than, đỏ lửa suốt từ trưa đến tối. Khách vào ra nườm nượp, tiếng gọi bánh, tiếng lật khuôn, tiếng mỡ chảy "xèo xèo" vang lên liên hồi, hòa vào không khí Tết rộn ràng, tạo nên một bức tranh ẩm thực đường phố vừa dân dã vừa sống động.

Bánh ép nóng hổi vừa ra lò. Mỗi chiếc ăn kèm với rau dưa, nước mắm nhưng chưa tới 4.000 đồng.

Giữa dòng người ấy có đủ mọi gương mặt: người Huế đi chơi Tết, du khách trong nước, thậm chí cả những vị khách Tây tò mò dừng xe ghé quán. Họ ngồi chung những chiếc bàn nhựa thấp, vừa ăn bánh ép nóng hổi vừa thích thú nhìn đôi tay thoăn thoắt của người thợ bên lò than hồng rực. Với nhiều người, bánh ép không chỉ là món ăn, mà còn là một trải nghiệm Tết rất Huế.

Không chỉ dừng lại ở món ăn vặt địa phương, năm 2021, UBND TP Huế đã trao giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho dự án "Bánh ép Thuận An – Pizza giòn chinh phục thế giới" của Công ty TNHH TP SEAFOOD, cho thấy tiềm năng vươn xa của món ăn tưởng chừng rất đỗi bình dị này.



Ngoài bánh ép ướt ăn tại chỗ, các quán còn bán thêm bánh ép khô – ép mỏng, nướng giòn – để khách mua mang đi.

Những túi bánh được xếp gọn bên góc quán, thoang thoảng mùi bột lọc và thịt heo, theo chân du khách về phố thị, theo hành lý người xa quê sau Tết. Không khí mua bán kéo dài suốt ngày, có lúc khách phải đứng chờ mới đến lượt có chỗ ngồi.

Bột nhồi sẵn.

Không chỉ riêng đường Lê Sĩ, khắp phường Thuận An ước chừng có không dưới 30 quán bánh ép, tập trung dày đặc trên các tuyến Hoàng Quang, Trấn Hải Thành, Thai Dương… Các quán nằm cạnh nhau, mỗi nơi một bí quyết, nhưng cùng chung nhịp sống tất bật những ngày đầu xuân.

Những mẻ bánh ép mới ra lò nóng hổi, thu hút khách.

Giữa tiếng cười nói rộn ràng, mùi than hồng và gió biển mằn mặn, bánh ép Thuận An trở thành món ngon ngày Tết rất riêng – nhẹ bụng, dễ ăn, đủ để "chống ớn" sau những bữa cỗ đầy đặn và níu chân người ta ở lại lâu hơn với Huế.

"Pizza Huế" từ lò than ven biển



Chỉ với những nguyên liệu rất đỗi quen thuộc như thịt heo, bột lọc, trứng gà, hành lá, người Huế đã sáng tạo nên món bánh ép – thứ quà vặt dân dã nhưng đủ sức níu chân bất cứ ai từng một lần nếm thử. Trong số đó, bánh ép "Mụ Kiều" trên đường Lê Sĩ là cái tên được nhiều thực khách truyền tai nhau.

Khu vực bếp với 7-8 lò ép bánh với những tiếng "xèo xoè" tạo cảm giác thèm ăn đến thực khách.

Quán của Trần Thị Kiều chỉ là một ngôi nhà cấp 4 nằm sát đường, không bảng hiệu, nhưng lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào. Người phụ nữ ngoài 50 tuổi này được thực khách thân mật gọi là "Mụ Kiều" bởi sự xởi lởi, dễ gần và cái cách bà giữ lửa cho nghề suốt hàng chục năm qua.

Để có bánh ép nóng thì những người thợ phải ngồi nhiều giờ bên bếp than nồng nhiều giờ đồng hồ.

Không gian quán nhỏ, bà Kiều bố trí 7 lò ép bánh ngay cạnh bàn ăn. Chính điều này lại tạo nên sức hút rất riêng: khách vừa chờ bánh, vừa tận mắt chứng kiến từng công đoạn ép bánh trên lò than hồng rực, nghe tiếng mỡ chảy "xèo xèo" và cảm nhận mùi thơm lan tỏa trong không gian chật hẹp.

Bánh khô được ép lại với trứng gà.

Bánh ép - Món ngon chống ớn ngày Tết.

Từ sáng sớm, chồng "Mụ" đã thức giấc, bắt tay vào nhồi bột lọc. Bàn tay của người đàn ông miệt biển thoăn thoắt vo bột thành từng viên nhỏ cỡ trái chôm chôm. Thịt heo được thái mỏng, ướp gia vị rồi đặt sẵn lên mặt bột. Khoảng 9 giờ sáng, lò than bắt đầu được nhóm, và đến trưa thì quán chính thức đón khách.

Đĩa bánh ép vừa mới ra lò để cuốn với rau dưa, chắm nước mắm thì ngon hết sẩy.

Khi khuôn gang đủ nóng, người thợ cho bột vào, dùng lực ép mạnh để bánh dẹt ra. Khuôn được trở liên tục cho bánh chín đều hai mặt. Đến lúc bánh vừa tới, trứng gà đánh loãng được chan vào, rắc thêm hành lá, đậy khuôn chừng 5–10 giây là có thể gắp ra đĩa, mỗi đĩa khoảng 10 chiếc bánh nóng hổi.

Thực khách ăn bánh ép tại quán "Mụ Kiều".

Những chiếc bàn nhựa san sát bên bếp than, khách đến đông có lúc không còn chỗ ngồi. Khách quen thường tự bưng bánh, lấy rau răm, dưa leo, đồ chua, trứng cút, tré… như một thói quen rất Huế.

Từ lò than ven biển Thuận An, chiếc bánh ép dân dã đang âm thầm kể câu chuyện rất Huế: giản dị, bền bỉ và đủ sức đi xa. Trong kho tàng gần 3.000 món ăn của Việt Nam, ẩm thực Huế chiếm hơn 65%, với hai dòng chủ đạo là ẩm thực cung đình và ẩm thực dân gian. Giữa "rừng" món ngon ấy, bánh ép nổi lên như một đại diện tiêu biểu của ẩm thực đường phố, được giới trẻ ưu ái gọi bằng cái tên đầy thú vị: "Pizza Huế".

Bánh ép dẻo dai, thơm mùi trứng, béo ngậy thịt heo. Khi ăn, thực khách trải bánh ra, thêm rau răm, dưa leo, cà rốt – đu đủ bào sợi rồi cuộn lại, chấm nước mắm. Ai thích vị đậm đà hơn còn gói thêm tré Huế, tạo nên sự hòa quyện khó quên.

Điểm "ăn tiền" của quán còn nằm ở chén nước mắm do chính tay bà Kiều chưng cất, pha chế: thơm mùi tỏi ớt, vị mặn – chua – ngọt cân bằng, vừa miệng cả những thực khách khó tính nhất.

Gắn bó với nghề gần 20 năm, từ những ngày ép bánh khô bán dạo ở biển đến khi mở quán tại nhà hơn 15 năm nay, bà Kiều đã chứng kiến bánh ép Thuận An đi từ món quà vặt dân dã trở thành một phần ký ức ẩm thực của nhiều thế hệ.

Giờ đây, bánh ép "Mụ Kiều" không chỉ quen thuộc với người dân địa phương và giới trẻ Huế mà còn theo chân Việt kiều sang tận Mỹ, châu Âu, trở thành món quà mang hương vị quê nhà cho những người xa xứ.



