Hanoi Metro miễn phí vé cho hành khách trong 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) sẽ miễn phí 100% vé lượt trong 9 ngày cao điểm và điều chỉnh lịch chạy tàu để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, du khách. Chính sách này triển khai trên hai tuyến đường sắt đô thị: 2A Cát Linh - Hà Đông và 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội.

Hanoi Metro cho biết để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị sẽ miễn phí 100% vé lượt cho hành khách. Chương trình áp dụng từ ngày 14-2 đến hết 22-2-2026 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), kéo dài 9 ngày. Hành khách được miễn phí khi mua vé qua ứng dụng Hà Nội Metro hoặc trực tiếp tại quầy.

Cùng với chính sách miễn phí vé, Hà Nội Metro điều chỉnh giờ hoạt động và tần suất chạy tàu theo từng ngày để sát nhu cầu thực tế.

Cụ thể, ngày 13-2 (26 Tết), các tuyến mở cửa từ 5 giờ 30 đến 24 giờ; giờ cao điểm sáng, chiều tăng cường 6 phút/chuyến, các khung giờ khác 10-15 phút/chuyến.

Hai ngày 14, 15-2 (27và 28 Tết), tàu chạy từ 5 giờ 30 đến 22 giờ, giãn cách khoảng 10 phút/chuyến trong phần lớn thời gian.

Ngày 29 Tết (16-2), tàu hoạt động từ 5 giờ 30 đến 2 giờ sáng hôm sau, phục vụ nhu cầu đi lại, mua sắm và về quê của người dân.

Mùng 1 Tết (17-2), tàu chạy từ 10 giờ đến 18 giờ; mùng 2 Tết (18-2) tàu từ 8 giờ đến 19 giờ; mùng 3 Tết (19-2) tàu chạy từ 6 giờ đến 20 giờ. Từ ngày mùng 4 (20-2) đến mùng 6 Tết (22-2), tàu hoạt động 5 giờ 30 đến 22 giờ, tần suất 10-15 phút/chuyến tùy thời điểm.

Các ngày trước 26 Tết và sau mùng 6 Tết, tàu vận hành theo lịch thường kỳ.

Theo Hanoi Metro, việc miễn phí vé dịp Tết là món quà đầu xuân dành cho người dân, du khách, đồng thời khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, giảm áp lực giao thông đô thị những ngày cao điểm. Trong thời gian phục vụ Tết, nhân sự vận hành và tại các nhà ga cũng được tăng cường để bảo đảm an toàn, hướng dẫn hành khách và duy trì hoạt động ổn định.

"Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" tại các đơn vị thuộc tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Trong không khí hối hả của những ngày giáp Tết Bính Ngọ, sáng 12-2, Ban Lãnh đạo Hanoi Metro cùng đại diện Công đoàn và Đoàn thanh niên đã tổ chức chuyến thăm hỏi, tặng quà đầy ý nghĩa tại các đơn vị thuộc Tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông.

Chương trình mang tên "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" đã diễn ra trong không gian ấm áp tại Ga Cát Linh và Depot Phú Lương. Tại đây, lãnh đạo Công ty cùng Đoàn thanh niên đã trực tiếp gặp gỡ, động viên, tặng quà anh chị em Đội vận hành ga, Phòng Vận hành tàu và Đội Duy tu sửa chữa trang thiết bị. Đây là hoạt động thiết thực nhằm thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của Ban lãnh đạo đối với những đoàn viên trực tiếp lao động trong dịp Tết, đồng thời gửi gắm sự sẻ chia tới những người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty.

Trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội cũng trao tặng 10 suất quà đến những cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.