Báo in ngày 1-4: Tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện

Văn Quyên - Anh Thanh -

(NLĐO) - Tiết kiệm điện không chỉ làm giảm chi phí cho mỗi gia đình mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Video liên quan

E-Paper Báo Người Lao Động: Kết nối tin tức số, lan tỏa quà tặng đến mọi miền

E-Paper Báo Người Lao Động: Kết nối tin tức số, lan tỏa quà tặng đến mọi miền

E-Paper Báo Người Lao Động: Thêm tiện ích, nhiều ưu đãi

E-Paper Báo Người Lao Động: Thêm tiện ích, nhiều ưu đãi

Nâng tầm trải nghiệm với E-Paper Báo Người Lao Động

Nâng tầm trải nghiệm với E-Paper Báo Người Lao Động

- HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC: Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm

Kiên định các mục tiêu chiến lược là kim chỉ nam cho hành trình phát triển đất nước nhưng không có nghĩa là đuổi theo bằng mọi giá, mà là đi tới bằng con đường đúng đắn, bền vững và nhân văn (trang 3)

- Cụ thể hóa niềm tin của cử tri

Trách nhiệm của Quốc hội khóa XVI là nhanh chóng cụ thể hóa niềm tin của cử tri bằng hiệu quả giám sát và những quyết sách thiết thực phục vụ nhân dân, phục vụ công cuộc phát triển đất nước (trang 2)

- Tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện

Tiết kiệm điện không chỉ làm giảm chi phí cho mỗi gia đình mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia (trang 11)

- Tranh cãi chuyện thu phí qua Hormuz

Việc thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz có thể mang lại nguồn thu lên đến nhiều tỉ USD cho Iran mỗi năm (trang 16)

- Đa số học sinh TP HCM chọn thi tiếng Anh, KHTN

Dù tiếng Anh không còn là môn thi bắt buộc ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, tỉ lệ học sinh chọn môn học này vẫn chiếm đa số (trang 14)

- Hàng không, du lịch chật vật giữ khách

Các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch đang triển khai nhiều giải pháp nhằm ứng phó với giá xăng dầu biến động và duy trì sức hút cho điểm đến Việt Nam (trang 10)

- Quản chặt "đầu vào", trả lại chuẩn mực nghệ thuật

Từ những lệch chuẩn kéo dài dẫn đến yêu cầu tái lập kỷ cương biểu diễn là vấn đề tất yếu cho sân khấu đương đại (trang 8)

- Tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia

Tái đấu Malaysia ở lượt trận cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường ngày 31-3, tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 3-1 (trang 9)

- Biến chất thải thành tài nguyên

Phân loại rác thải tại nguồn hiệu quả sẽ giúp đẩy mạnh ngành tái chế, đồng thời phục vụ tốt hơn cho mục tiêu đốt rác, phát điện (trang 5)

- CHỦ ĐỘNG VIỆC LÀM THỜI AI: Cần theo xu hướng mới

Người lao động tụt lại không chỉ do cá nhân mà còn vì lệch pha giữa đào tạo, doanh nghiệp và chính sách, khiến khoảng trống kỹ năng ngày càng lớn (trang 6)

