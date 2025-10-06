E-Paper Báo Người Lao Động: Thêm tiện ích, nhiều ưu đãi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

E-Paper Báo Người Lao Động: Thêm tiện ích, nhiều ưu đãi

Bài và ảnh: Thái Phương

Sau hơn 1 tháng ra mắt, E-Paper Báo Người Lao Động đã kết nối hiệu quả báo in truyền thống tới độc giả trong và ngoài nước

Hơn 1 tháng sau khi ra mắt, phiên bản E-Paper Báo Người Lao Động đang nhận được sự đón nhận và ủng hộ của bạn đọc. Đây là phiên bản báo in hiển thị trên máy tính hoặc thiết bị di động, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho bạn đọc yêu thích tờ báo truyền thống trong thời đại số.

E-Paper Báo Người Lao Động được ra mắt nhằm tăng tính tiện ích và đa dạng hóa hình thức đưa báo in đến với bạn đọc, nhất là bạn đọc ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, nước ngoài - những người không có điều kiện tiếp cận tờ báo truyền thống bởi rào cản về khoảng cách địa lý.

Với E-Paper, độc giả ở những nơi gặp khó khăn trong phát hành báo in có thể đọc tờ báo truyền thống theo cách hiện đại, thay vì chỉ được tiếp cận báo điện tử hoặc hệ sinh thái mạng xã hội của Báo Người Lao Động. Phiên bản E-Paper cũng là lựa chọn phù hợp cho bạn đọc trẻ bận rộn nhưng vẫn yêu thích báo giấy, khi chỉ cần một thiết bị điện thoại thông minh hay máy tính bảng có kết nối internet là có thể truy cập và đọc báo mọi lúc, mọi nơi.

Không riêng bạn đọc cá nhân, phiên bản E-Paper Báo Người Lao Động còn phục vụ các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước có nhu cầu mua bản quyền nhật báo định dạng PDF, như các hãng máy bay, khách sạn, nhà hàng, thư viện trường đại học, trang tin...

E-Paper Báo Người Lao Động: Thêm tiện ích, nhiều ưu đãi - Ảnh 1.

Phiên bản E-Paper Báo Người Lao Động

Nhằm gia tăng tiện ích, ưu đãi cho bạn đọc, Báo Người Lao Động tiếp tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt khi bạn đọc đăng ký mua E-Paper theo tháng hoặc theo năm. Cụ thể, bạn đọc mua gói E-Paper 6 tháng (200.000 đồng) sẽ được tặng 1 tài khoản Bạn đọc VIP (3 tháng) và áo mưa; mua gói E-Paper 12 hoặc 24 tháng (300.000 đồng và 500.000 đồng) sẽ được tặng 1 tài khoản Bạn đọc VIP, áo mưa, mũ bảo hiểm hoặc cân điện tử. Ngoài ra, 100 độc giả đầu tiên mua gói đọc báo E-Paper 1 tháng hoặc 3 tháng sẽ được tặng áo mưa.

Bạn đọc đăng ký gói E-Paper Báo Người Lao Động từ 6 tháng trở lên còn có cơ hội quay số trúng thưởng, với phần thưởng là thẻ taxi Xanh SM trị giá 2 triệu đồng/thẻ; mã Grab trị giá 50.000 đồng/mã hay vé xem triển lãm Van Gogh tại Giga Mall (TP HCM).

Chị Hoàng Lam (ngụ phường Gia Định, TP HCM) cho biết chị vừa đăng ký gói 12 tháng E-Paper Báo Người Lao Động, bên cạnh việc vẫn mua báo giấy khi thuận tiện. "Tôi vẫn giữ thói quen đọc báo giấy, nhưng bản E-Paper thì có thể đọc bất cứ lúc nào và gửi cho người quen khi cần chia sẻ thông tin, cũng như dễ dàng lưu trữ. Tôi thấy chi phí mua bản E-Paper khá hợp lý, nhất là với vùng sâu, vùng xa, nơi báo giấy khó tới ngay trong ngày - phù hợp xu hướng số hóa hiện nay" - chị nhận xét.

Không chỉ mang lại nhiều tiện ích cho bạn đọc, E-Paper còn là giải pháp đọc báo phù hợp với xu thế chuyển đổi số báo chí mạnh mẽ như hiện nay. Với riêng Báo Người Lao Động, đây là bước tiến trong hành trình chuyển đổi số; thể hiện tư duy nhạy bén, luôn lấy bạn đọc làm trung tâm, chủ động mang thông tin đến gần bạn đọc. 

Hướng dẫn đăng ký gói E-Paper

Bước 1: Truy cập vào E-Paper Người Lao Động tại địa chỉ: https://nld.com.vn/e-paper.htm

Bước 2: Đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập nếu đã có tài khoản trên Báo Người Lao Động

Bước 3: Chọn gói đăng ký

Bước 4: Thanh toán

Bước 5: Xem bản E-Paper đã đăng ký thành công.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903.343.439.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo