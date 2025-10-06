E-Paper Báo Người Lao Động: Thêm tiện ích, nhiều ưu đãi

Hơn 1 tháng sau khi ra mắt, phiên bản E-Paper Báo Người Lao Động đang nhận được sự đón nhận và ủng hộ của bạn đọc. Đây là phiên bản báo in hiển thị trên máy tính hoặc thiết bị di động, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho bạn đọc yêu thích tờ báo truyền thống trong thời đại số.

E-Paper Báo Người Lao Động được ra mắt nhằm tăng tính tiện ích và đa dạng hóa hình thức đưa báo in đến với bạn đọc, nhất là bạn đọc ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, nước ngoài - những người không có điều kiện tiếp cận tờ báo truyền thống bởi rào cản về khoảng cách địa lý.

Với E-Paper, độc giả ở những nơi gặp khó khăn trong phát hành báo in có thể đọc tờ báo truyền thống theo cách hiện đại, thay vì chỉ được tiếp cận báo điện tử hoặc hệ sinh thái mạng xã hội của Báo Người Lao Động. Phiên bản E-Paper cũng là lựa chọn phù hợp cho bạn đọc trẻ bận rộn nhưng vẫn yêu thích báo giấy, khi chỉ cần một thiết bị điện thoại thông minh hay máy tính bảng có kết nối internet là có thể truy cập và đọc báo mọi lúc, mọi nơi.

Không riêng bạn đọc cá nhân, phiên bản E-Paper Báo Người Lao Động còn phục vụ các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước có nhu cầu mua bản quyền nhật báo định dạng PDF, như các hãng máy bay, khách sạn, nhà hàng, thư viện trường đại học, trang tin...

Phiên bản E-Paper Báo Người Lao Động

Nhằm gia tăng tiện ích, ưu đãi cho bạn đọc, Báo Người Lao Động tiếp tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt khi bạn đọc đăng ký mua E-Paper theo tháng hoặc theo năm. Cụ thể, bạn đọc mua gói E-Paper 6 tháng (200.000 đồng) sẽ được tặng 1 tài khoản Bạn đọc VIP (3 tháng) và áo mưa; mua gói E-Paper 12 hoặc 24 tháng (300.000 đồng và 500.000 đồng) sẽ được tặng 1 tài khoản Bạn đọc VIP, áo mưa, mũ bảo hiểm hoặc cân điện tử. Ngoài ra, 100 độc giả đầu tiên mua gói đọc báo E-Paper 1 tháng hoặc 3 tháng sẽ được tặng áo mưa.

Bạn đọc đăng ký gói E-Paper Báo Người Lao Động từ 6 tháng trở lên còn có cơ hội quay số trúng thưởng, với phần thưởng là thẻ taxi Xanh SM trị giá 2 triệu đồng/thẻ; mã Grab trị giá 50.000 đồng/mã hay vé xem triển lãm Van Gogh tại Giga Mall (TP HCM).

Chị Hoàng Lam (ngụ phường Gia Định, TP HCM) cho biết chị vừa đăng ký gói 12 tháng E-Paper Báo Người Lao Động, bên cạnh việc vẫn mua báo giấy khi thuận tiện. "Tôi vẫn giữ thói quen đọc báo giấy, nhưng bản E-Paper thì có thể đọc bất cứ lúc nào và gửi cho người quen khi cần chia sẻ thông tin, cũng như dễ dàng lưu trữ. Tôi thấy chi phí mua bản E-Paper khá hợp lý, nhất là với vùng sâu, vùng xa, nơi báo giấy khó tới ngay trong ngày - phù hợp xu hướng số hóa hiện nay" - chị nhận xét.

Không chỉ mang lại nhiều tiện ích cho bạn đọc, E-Paper còn là giải pháp đọc báo phù hợp với xu thế chuyển đổi số báo chí mạnh mẽ như hiện nay. Với riêng Báo Người Lao Động, đây là bước tiến trong hành trình chuyển đổi số; thể hiện tư duy nhạy bén, luôn lấy bạn đọc làm trung tâm, chủ động mang thông tin đến gần bạn đọc.

Hướng dẫn đăng ký gói E-Paper Bước 1: Truy cập vào E-Paper Người Lao Động tại địa chỉ: https://nld.com.vn/e-paper.htm Bước 2: Đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập nếu đã có tài khoản trên Báo Người Lao Động Bước 3: Chọn gói đăng ký Bước 4: Thanh toán Bước 5: Xem bản E-Paper đã đăng ký thành công. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903.343.439.



