image

Báo in ngày 11-2: Đừng để nắm đấm chặn đường về nhà!

Văn Quyên - Chi Phan -

(NLĐO) - Thật xót xa khi những bản tin thời sự gần đây lại dày đặc các vụ hành hung kinh hoàng sau va chạm giao thông nhỏ nhặt.

Báo in ngày 11-2: Đừng để nắm đấm chặn đường về nhà! - Ảnh 1.

Bìa báo in Người Lao Động số ra ngày 11-2

Cựu chiến binh - chiến sĩ trên mặt trận mới (Trang 2)

Không chỉ nêu gương, cựu chiến binh, tướng lĩnh quân đội về hưu đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh

Rút ngắn thời gian tới sân bay Long Thành (Trang 5)

Hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông nhằm rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM đến sân bay Long Thành là yêu cầu cấp thiết

Hoa Tết giá mềm, hút khách (Trang 3)

Giá hoa Tết năm nay bằng hoặc thấp hơn so với mọi năm. Nhiều tiểu thương phấn khởi khi thị trường bắt đầu sôi động từ ngày 23 tháng chạp

Mua nhà ở xã hội: Giao công an cấp xã xác nhận thu nhập (Trang 12)

Nghị định số 54/2026 không chỉ "siết" trách nhiệm công khai thông tin của chủ đầu tư để ngăn tình trạng "đánh đố" người mua mà còn thay đổi lớn về thủ tục khi giao công an cấp xã xác nhận thu nhập

Đừng để nắm đấm chặn đường về nhà! (Trang 13)

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Bính Ngọ 2026. Trong không khí hối hả của những chuyến xe đoàn viên, người ta lẽ ra phải dành cho nhau sự bao dung. Thế nhưng, thật xót xa khi những bản tin thời sự gần đây lại dày đặc các vụ hành hung kinh hoàng sau va chạm giao thông nhỏ nhặt

Bàn về chuyện dạy làm người (Trang 14)

Học sinh phải có ý thức học tập, tôn trọng thầy cô; không nên chỉ đòi hỏi một chiều rằng thầy cô phải luôn dạy cho thật tốt…

Đề xuất nới quy định lập hóa đơn điện tử (Trang 11)

Giải pháp này giúp giảm tải cho hệ thống hóa đơn điện tử và tạo điều kiện để doanh nghiệp tập trung sản xuất, kinh doanh

TPHCM hút hàng tỉ USD vào trung tâm dữ liệu (Trang 10)

TPHCM định hướng phát triển hạ tầng số thành chiến lược, tập trung xây dựng trung tâm dữ liệu siêu quy mô

Lò giết mổ vượt công suất, thú y không theo kịp? (Trang 15)

Thịt heo vẫn được bày bán đều đặn mỗi ngày tại các chợ ở tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, không phải tất cả số heo được giết mổ đều có dấu kiểm soát của lực lượng thú y, đặt ra lo ngại về an toàn thực phẩm

Nhiều mạng xã hội bị đưa vào tầm ngắm (Trang 16)

Các công ty mạng xã hội đối mặt cáo buộc rằng nền tảng của họ cố tình gây nghiện và gây hại cho trẻ em

Không đợi sau Tết mới giữ chân người lao động (Trang 6)

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, biến động nhân sự sẽ gia tăng, buộc doanh nghiệp chủ động giữ người để ổn định sản xuất

Những bữa cơm nghĩa tình (Trang 7)

Những bữa cơm tất niên góp phần gắn kết người lao động với doanh nghiệp, chủ nhà trọ và cộng đồng

