Báo in ngày 11-5: WHO trấn an về virus Hanta

+ MTTQ HƯỚNG VỀ CƠ SỞ, GẦN DÂN VÀ VÌ DÂN [Trang 2]

Mọi vấn đề, mọi tâm tư, nguyện vọng của nhân dân phải được MTTQ nắm bắt kịp thời để xây dựng chính sách phù hợp

+ DỒN SỨC CHĂM LO NGƯỜI LAO ĐỘNG [Trang 7]

TP HCM luôn chú trọng chăm lo toàn diện cho người lao động. Sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ công nhân - lao động nhân chuyến làm việc ở TP HCM mới đây và có những chỉ đạo quan trọng, thành phố càng đẩy mạnh công tác này

Bìa Báo Người Lao Động ra ngày 11-5-2026

+ TẬP TRUNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA [Trang 3]

Bộ Tài chính đề xuất mở rộng cơ chế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn dựa trên dòng tiền, phương án sản xuất - kinh doanh, dữ liệu doanh nghiệp và uy tín tín dụng

+ NHÌN NHẬN KHÁCH QUAN, TOÀN DIỆN VỀ NỀN GIÁO DỤC [Trang 6]

Người tiếp nhận thông tin cần có cái nhìn khách quan và toàn diện, tránh bị lợi dụng

+ XE BUÝT MIỄN PHÍ CẦN NHANH VÀ TIỆN LỢI [Trang 12]

Để người dân TP HCM từ bỏ phương tiện cá nhân, xe buýt miễn phí phải bảo đảm ra trạm là có xe, đi lại nhanh chóng

+ RẠCH XUYÊN TÂM VỚI HÀNH TRÌNH NƯỚC RÚT [Trang 5]

Người dân chờ đợi rạch Xuyên Tâm trở thành một biểu tượng mới trong quá trình chỉnh trang đô thị ở TP HCM với hình ảnh xanh, sạch, đẹp đến "đốn tim"

+ XUÂN SON - HOÀNG HÊN: "SONG SÁT" ĐÁNG SỢ [Trang 12-13]

Thi đấu cực hay trong chiến thắng 3-0 trước Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027, Hoàng Hên và Xuân Son vẽ nên viễn cảnh tốt đẹp ở tuyển Việt Nam

+ WHO TRẤN AN VỀ VIRUS HANTA [Trang 16]

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định virus Hanta "không phải loại COVID khác

