VIDEO: Con đường "thơm nức" nhất Cần Thơ thời điểm này

Những ngày gần đây, dọc tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, TP Cần Thơ trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ khi hàng chục điểm bán sầu riêng của nông dân xuất hiện san sát. Mùi thơm đặc trưng của sầu riêng lan tỏa khắp tuyến đường làm nhiều người ví von đây là con đường "thơm nức" nhất Cần Thơ thời điểm này.

Tầm khoảng 7 giờ sáng hằng ngày, hàng loạt nhà vườn trải bạt ven đường bán sầu riêng ra, người đi xe máy, ô tô liên tục ghé mua. Nhiều nông dân tại xã Phong Điền, Nhơn Ái... đem sầu riêng từ vườn ra bán nhằm giải phóng lượng hàng đang bước vào cao điểm thu hoạch nhưng "vắng bóng" thương lái đến mua.

Ông Nguyễn Văn Hiền (ngụ xã Phong Điền) cho hay: "Năm nay vườn tôi có 10 tấn trái, gọi thương lái vào xem hàng nhưng họ đều từ chối và nói rằng xuất khẩu đang gặp khó. Cả tuần nay, tôi chở sầu riêng từ vườn ra đường Nguyễn Văn Cừ bán mỗi ngày được vài trăm ký, sau 1 tuần đã bán được hơn 1 tấn. Hy vọng thời gian tới sức mua sẽ tăng, giá ổn định hơn để nông dân giảm bớt áp lực đầu ra trong mùa thu hoạch".

Theo ghi nhận, giá sầu riêng Ri6 nguyên trái được bán dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/kg, tùy loại. Trong khi đó, sầu riêng tách vỏ lấy múi có giá từ 140.000 - 150.000 đồng/kg nhưng vẫn hút khách vì tiện lợi và dễ bảo quản. Nhiều người dân TP Cần Thơ tranh thủ ghé mua vài trái mang về ăn hoặc làm quà biếu. Một số điểm bán còn livestream trên mạng xã hội để thu hút khách, nhận giao hàng tận nơi.

Chị Trương Thị Phương (ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) chia sẻ: "Cả tuần nay, ngày nào cả nhà tôi cũng ăn sầu riêng được mua của nhà vườn trên đường Nguyễn Văn Cừ. Giá năm nay rẻ hơn mọi năm, được khui trực tiếp nên mình yên tâm lựa chọn".

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều tài khoản cũng đăng bài kêu gọi người dân mua sầu riêng, ủng hộ nông dân đang gặp khó khăn đầu ra. Không ít bài đăng thu hút hàng ngàn lượt tương tác, chia sẻ.

Một nhà vườn bán sầu riêng trên đường Nguyễn Văn Cừ cho biết lượng khách tăng mạnh vào buổi chiều và tối. Có ngày bán được vài trăm ký, nhưng nhìn chung sức mua vẫn chưa thể bù đắp lượng sầu riêng đang vào vụ.