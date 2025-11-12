Báo in ngày 12-11: Tăng lương tối thiểu vùng từ 1-1-2026 - đã tính đến bối cảnh kinh tế - xã hội

ĐỐI VỚI THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ: PHÒNG HƠN CHỐNG! (Trang 5)

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại TP HCM đã đạt nhiều kết quả tích cực và thời gian tới được tin tưởng tốt hơn nữa

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ 1-1-2026: ĐÃ TÍNH ĐẾN BỐI CẢNH KINH TẾ - XÃ HỘI (Trang 3)

Việc tăng lương là tạo điều kiện cho người lao động cải thiện cuộc sống, bên cạnh đó doanh nghiệp cần xây dựng quan hệ lao động hài hòa

Bìa in Báo Người Lao Động ra ngày 12-11-2025

KHÁM BỆNH SIÊU TỐC, CHỮA BỆNH THẦN TỐC (Trang 12)

Hàng loạt phòng khám tư tại TP Huế bị vạch trần vì gian dối kết quả khám sức khỏe và thực hiện kỹ thuật PRP không phép

SAU Ổ BÁNH MÌ "THƯƠNG HIỆU": AI ĐANG "NGỘ ĐỘC" TRÁCH NHIỆM? (Trang 13)

Vụ ngộ độc bánh mì "thương hiệu" 30 năm phơi bày sự tắc trách chết người của chủ cơ sở và lỗ hổng quản lý

TẬN TỤY TRUYỀN LỬA, GIEO MẦM XANH (Trang 14)

Những tác phẩm dự thi như dòng suối mát lành chứa bao giá trị tốt đẹp mãi trường tồn về nghề giáo, về tình thầy - trò, lòng biết ơn...

THỬ VIỆC: MỘT QUY ĐỊNH NHIỀU CÁCH HIỂU (Trang 7)

Bộ Luật Lao động đã quy định rõ về thời gian, số lần thử việc nhưng vẫn có các quan điểm khác nhau khi giải quyết tranh chấp

TƯ DUY MỚI VỀ XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN (Trang 6)

Nhiều đại biểu đã khẳng định vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam rất quan trọng và đề xuất các giải pháp xây dựng giai cấp hiện đại, lớn mạnh

NÔNG, THỦY SẢN VIỆT RỘNG ĐƯỜNG VÀO MỸ (Trang 11)

Các doanh nghiệp Việt xuất khẩu hàng vào Mỹ kỳ vọng sẽ được miễn giảm hoặc miễn trừ thuế đối ứng

HAI MẶT CỦA "VĂN HÓA THẦN TƯỢNG" (Trang 8)

Khi 2 fandom (cộng đồng người hâm mộ) của 2 ngôi sao từng có chút hiềm khích cùng xuất hiện trong một chương trình biểu diễn, "văn hóa fandom" được thể hiện...

TUYỂN U22 VIỆT NAM HẾT SỢ BÓNG BỔNG (Trang 9)

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, tuyển U22 Việt Nam có sự chuyển biến rõ rệt về khả năng khai thác bóng bổng và bóng dài

KINH TẾ SỐ ĐÔNG NAM Á BÙNG NỔ (Trang 16)

Thương mại điện tử qua video dự kiến chiếm 25% tổng giá trị hàng hóa thương mại điện tử trong năm 2025

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.



