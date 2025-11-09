Tiktoker Chú Khôi Nhân Sự gây sốt livestream Job Link 2025" do Báo Người Lao Động tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM vào ngày 9-11.
Tiktoker "Chú Khôi Nhân Sự" gây sốt livestream Job Link 2025
(NLĐO) - Tiktoker “Chú Khôi Nhân Sự” gây chú ý tại Job Link 2025 khi chia sẻ kỹ năng “vàng” giúp Gen Z chinh phục nhà tuyển dụng trong kỷ nguyên số.
Tiktoker Chú Khôi Nhân Sự gây sốt livestream Job Link 2025" do Báo Người Lao Động tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM vào ngày 9-11.
Bình luận (0)