Báo in ngày 12-8: Nỗi sợ không dám gọi tên

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 12-8 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

QUAN HỆ VIỆT NAM - HÀN QUỐC TIẾN VỮNG, TIẾN XA (Trang 2)

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung nhất trí nâng tầm hợp tác khoa học - công nghệ trở thành trụ cột, điểm sáng mới trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

GÓP TÂM HUYẾT, TRÍ TUỆ CHO TƯƠNG LAI TP HCM (Trang 5)

Các thế hệ cán bộ đi trước đã có nhiều góp ý tâm huyết, trách nhiệm để giúp TP HCM phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn 2025-2030

Bìa in Báo Người Lao Động ra ngày 12-8-2025

GIẢI TỎA BĂN KHOĂN VỀ MỨC ĐÓNG BHXH (Trang 6)

Luật BHXH năm 2024 vừa có hiệu lực nên doanh nghiệp còn lúng túng trong việc xác định mức đóng, đối tượng đóng BHXH

"PHÙ PHÉP" TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG: GIAO CÔNG AN ĐIỀU TRA (Trang 12)

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm

KHƠI THÔNG CỬA NGÕ (Trang 15)

Hàng loạt giải pháp được triển khai để xử lý dứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông ở cửa ngõ phía Đông TP HCM

GIÁ CHUNG CƯ THỨ CẤP LEO THANG (Trang 10)

Nguyên nhân của đợt tăng giá chung cư thứ cấp đến từ sự mất cân đối cung - cầu

DẸP LOẠN TRÒ PK BẨN TRÊN TIKTOK (Trang 13)

Trò PK nhảm trên mạng xã hội TikTok đang ẩn chứa nhiều hiểm họa, cần sớm được ngăn chặn