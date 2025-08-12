VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in ngày 12-8: Nỗi sợ không dám gọi tên

Đỗ Thông - Lê Duy -

12/08/2025 00:00

(NLĐO) - Với công nhân quét đường, nguy hiểm là "bạn đồng hành". Đó có thể là tai nạn, kim tiêm lẫn trong rác và có cả nỗi sợ không dám gọi tên

Video liên quan

Cách hóa giải khi người thân bị "bắt cóc online"

Video 07/08/2025

Chứng kiến nhiều tai họa, người trẻ chủ động đi học cách sơ cấp cứu

Giáo dục 08/08/2025

Phía sau tiếng chổi trong đêm

Video 11/08/2025

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 12-8 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

QUAN HỆ VIỆT NAM - HÀN QUỐC TIẾN VỮNG, TIẾN XA (Trang 2)

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung nhất trí nâng tầm hợp tác khoa học - công nghệ trở thành trụ cột, điểm sáng mới trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

GÓP TÂM HUYẾT, TRÍ TUỆ CHO TƯƠNG LAI TP HCM (Trang 5)

Các thế hệ cán bộ đi trước đã có nhiều góp ý tâm huyết, trách nhiệm để giúp TP HCM phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn 2025-2030

Báo in ngày 12-8: Nỗi sợ không dám gọi tên- Ảnh 1.

Bìa in Báo Người Lao Động ra ngày 12-8-2025

GIẢI TỎA BĂN KHOĂN VỀ MỨC ĐÓNG BHXH (Trang 6)

Luật BHXH năm 2024 vừa có hiệu lực nên doanh nghiệp còn lúng túng trong việc xác định mức đóng, đối tượng đóng BHXH

"PHÙ PHÉP" TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG: GIAO CÔNG AN ĐIỀU TRA (Trang 12)

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm

KHƠI THÔNG CỬA NGÕ (Trang 15)

Hàng loạt giải pháp được triển khai để xử lý dứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông ở cửa ngõ phía Đông TP HCM

GIÁ CHUNG CƯ THỨ CẤP LEO THANG (Trang 10)

Nguyên nhân của đợt tăng giá chung cư thứ cấp đến từ sự mất cân đối cung - cầu

DẸP LOẠN TRÒ PK BẨN TRÊN TIKTOK (Trang 13)

Trò PK nhảm trên mạng xã hội TikTok đang ẩn chứa nhiều hiểm họa, cần sớm được ngăn chặn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo