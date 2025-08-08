Chứng kiến nhiều tai họa, người trẻ chủ động đi học cách sơ cấp cứu

Chứng kiến mẹ gặp tai nạn nhưng không biết cách sơ cấp cứu, bạn Phương Dung (phường Tân Định, TP HCM) mất nhiều thời gian loay hoay tìm người giúp đỡ. Sau sự cố, Dung nhận thức rõ việc trang bị những kiến thức cấp cứu là điều rất cần thiết, đặc biệt khi trong gia đình có người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Người trẻ chủ động học kỹ năng sơ cấp cứu

Tham gia sự kiện về kỹ năng sơ cấp cứu tổ chức mới đây tại Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall (phường Hòa Hưng, TP HCM), Dung "bỏ túi" nhiều kỹ năng như cách tiếp cận hiện trường an toàn, xử lý người bất tỉnh nhưng còn thở, xử lý chảy máu, xử lý gãy xương... Đặc biệt, trong mọi tình huống, người xử lý phải giữ tâm lý thật bình tĩnh.

Tương tự, chị Minh Anh cho biết đã dành 2 ngày cuối tuần để học về kỹ năng sơ cấp cứu cho người đột quỵ và bị tai nạn giao thông.

"Chỉ khi xảy ra sự cố, tôi phát hiện bản thân mình quá thiếu sót. Số tiền học chỉ bằng vài ly trà sữa nhưng kiến thức và kỹ năng có thể dùng cả đời. Trong cơ quan tôi đã có vài người bị đột quỵ, họ chỉ khoảng 35 tuổi mà thôi" - chị Minh Anh chia sẻ.

Bà Trang Jenna Nguyễn, Phó Giám đốc Tổ chức kỹ năng sinh tồn SSVN, cho biết thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm, đặc biệt là đuối nước ở trẻ nhỏ. Nếu biết sơ cấp cứu đúng cách, chúng ta hoàn toàn có thể cứu sống được nạn nhân. Không thể biết trước tình huống xấu nào sẽ xảy ra trong tương lai nhưng chúng ta có thể chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống ở hiện tại.

Các bạn trẻ học cách xử lý, băng bó vết thương cho người bị gãy chân

Người trẻ chăm chú lắng nghe hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu cho người bất tỉnh

Chuyên gia tâm lý, TS Đào Lê Hòa An cho rằng nên có một bộ môn học liên quan đến kỹ năng sơ cấp cứu và kỹ năng thoát hiểm dành cho học sinh, áp dụng cho mỗi cấp học. Trong đó, học sinh được học lý thuyết, thực hành và kiểm tra bài bản.











