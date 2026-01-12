VIDEO
Báo in ngày 13-1: Ấm lòng công nhân

Đỗ Thông - Anh Thanh -

(NLĐO) -Tổ chức Công đoàn cả nước đang tập trung mọi nguồn lực để triển khai các hoạt động lo Tết Bính Ngọ cho đoàn viên - lao động

Ấm lòng công nhân Tết Bính Ngọ: Hoạt động Công đoàn trong thời sự đáng chú ý - Ảnh 1.

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 13-1 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

+Chỉ rõ trách nhiệm về an toàn thực phẩm (Trang 2)

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị cần làm rõ hơn về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm bởi đây là vấn đề nhức nhối hiện nay

+Phát triển con người, nâng chất nguồn nhân lực (Trang 3)

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định giai đoạn 2021-2030 tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài

+Vé Tết nhộn nhịp từng ngày (Trang 5)

Các bến xe, nhà ga, cảng hàng không tại TP HCM đang có những chuẩn bị chu đáo phục vụ hàng trăm ngàn lượt khách dịp Tết Nguyên đán

+Bài học đắt giá (Trang 10)

Thương hiệu là tài sản vô hình lớn nhất của doanh nghiệp. Do đó, nguyên tắc bảo vệ thương hiệu căn bản nhất chính là đừng làm sai ngay từ đầu

+Đổi ngoại tệ phải đúng chỗ (Trang 11)

Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn có thể bị tịch thu số tiền giao dịch

+Vụ án Vạn Thịnh Phát: Hơn 43.000 trái chủ nhận tin vui (Trang 13)

Dòng tiền hơn 9.000 tỉ đồng từ vụ án Vạn Thịnh Phát đã được cơ quan thi hành án nỗ lực chuyển đến hơn 43.000 trái chủ

+Gặp họa vì thích món tái, sống (Trang 14)

Ký sinh trùng có thể âm thầm tồn tại nhiều năm trong cơ thể, bị lây truyền từ những thói quen ăn uống, trong đó có món "khoái khẩu" tái, sống

+Đánh thức không gian ven biển (Trang 15)

Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải, Bình Châu được xem là "mặt tiền biển", có thể tạo bước đột phá nếu khai thác hiệu quả du lịch đêm

