Báo in ngày 14-3: Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

+ Công tác chuẩn bị đã hoàn tất

Ngày mai, 15-3, hơn 78,9 triệu cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (trang 2)

+Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng khoảng 8% từ ngày 1-7-2026, đồng thời sẽ điều chỉnh lương hưu và các loại trợ cấp (trang 7)

+Vi phạm giao thông: Ranh giới phạt tiền - án tù

Hiểu rõ ranh giới giữa xử phạt hành chính và trách nhiệm hình sự để bảo vệ chính mình (trang 15)

- Mời bạn đọc đăng ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây

+Mua hàng online không còn rẻ

+Do biến động giá nhiên liệu, nhiều đơn vị giao nhận thông báo áp dụng phụ phí xăng dầu, khiến chi phí mua hàng online tăng đáng kể (trang 11)

+Quán ăn chật vật giữ giá

Do ảnh hưởng bởi tình hình căng thẳng ở Trung Đông, giá gas trong nước gần đây tăng liên tục, thay vì tăng 1 lần/tháng như trước đây. Có nơi tăng đến 57.000 đồng/bình... (trang 11)

+Đưa kỹ thuật cao đến gần người bệnh

Hiện nhiều bệnh viện ở TP HCM ứng dụng phẫu thuật robot mở cơ hội cho người bệnh được chữa trị bằng kỹ thuật y khoa đỉnh cao (trang 14)

+Dữ liệu số giải bài toán dân sinh

TP HCM đang tích hợp dữ liệu dân cư, giáo dục và hạ tầng lên bản đồ số để gỡ vướng dân sinh và hướng tới chính quyền số (trang 12)

+Du lịch nỗ lực ổn định giá tour

Các hãng lữ hành mong các bên trong chuỗi dịch vụ chia sẻ khó khăn, giữ ổn định giá để hỗ trợ thị trường (trang 10)

+Giảm sức nóng tuyến chở dầu ở eo biển Hormuz

Hai đường ống dẫn dầu tại Ả Rập Saudi và UAE được kỳ vọng bù đắp một phần lượng dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz (trang 16)

+Lao động xuất khẩu chuyển hướng an toàn

Sự dịch chuyển không chỉ là phản ứng trước biến động địa chính trị mà còn mở ra cơ hội để người lao động chọn những thị trường ổn định hơn (trang 6)