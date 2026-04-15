Báo in ngày 16-4: Bất ngờ với thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Báo Người Lao Động số ra ngày 16-4-2026.

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 16-4 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

- QUAN HỆ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC: Phối hợp chiến lược ở tầm cao mới (Trang 2-3)

Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thống nhất tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất, mở rộng liên kết kinh tế, tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển bền vững

- Tối ưu hóa mô hình tiến bộ (Trang 5)

Một trong những yếu tố then chốt quyết định sự thành công của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính là chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở

- Đường sắt tốc độ cao: Phép thử năng lực quốc gia (Trang 12-13)

L.T.S: Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam không chỉ là dự án hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay mà còn là phép thử về năng lực thể chế, tầm nhìn phát triển quốc gia.

- Đòn bẩy nâng năng suất lao động (Trang 7)

Các doanh nghiệp ngày càng chú trọng công tác đào tạo, thúc đẩy phong trào thi đua, tạo đòn bẩy nâng cao năng suất lao động

- Xếp hàng chờ xác thực số điện thoại (Trang 12)

Dù thời gian thực hiện xác thực số điện thoại kéo dài 2 tháng, nhưng do tâm lý lo ngại sim bị khóa, nhiều khách hàng chấp nhận xếp hàng chờ đợi ngay trong ngày đầu

- Xả rác bừa bãi: Phạt nặng thay vì chỉ đi dọn! (Trang 13)

TP HCM kiên quyết áp dụng nhiều chế tài mạnh nhằm trị tận gốc tình trạng xả rác thải

- Loại bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết (*): Lắng nghe tiếng nói thực tiễn (Trang 11)

Cơ quan quản lý cần chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm - một định hướng đã được nhấn mạnh trong Nghị quyết 68

- Thêm lời cảnh báo từ nắng nóng (Trang 14)

Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột ảnh hưởng đến sự co giãn của hệ mạch máu, làm tăng huyết áp và gia tăng gánh nặng cho tim

- Gia tăng hy vọng Mỹ - Iran nối lại đàm phán (Trang 16)

Hy vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran đang gia tăng bất chấp việc quân đội Mỹ phong tỏa các cảng của Iran và Tehran cảnh báo đáp trả.



