Báo in ngày 16-5: Văn minh đô thị từ những chuyện rất nhỏ

Báo Người Lao Động số ra ngày 16-5-2026.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

- Học Bác qua những điều giản dị (trang 5)

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở nhiều địa phương tại TP HCM được cụ thể hóa bằng những hoạt động hằng ngày.

- Tạo động lực mới để TP HCM phát triển nhanh (trang 2)

Việc nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với TP HCM là cơ sở để thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia

- Hấp dẫn các cuộc so tài (trang 8-9)

144 golfer sẽ chính thức đua tài tại Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026 tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP HCM) vào trưa 16-5

- TP HCM dẫn đầu về Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (trang 3)

TP HCM dẫn đầu nhờ quy mô thị trường và độ sâu của hệ sinh thái đổi mới

- Hành trình vá tim lỗi nhịp (trang 14)

Từ điều kiện thiếu thốn ban đầu, những đêm trắng trăn trở giữ lại sự sống cho trẻ đến các ca ghép tim xuyên Việt, những bác sĩ Việt Nam góp thêm kỳ tích mới cho nền y học nước nhà

- Thuốc lá điện tử bị tăng mạnh mức phạt (trang 13)

Từ ngày 15-5, hàng loạt hành vi vi phạm về thuốc lá bị tăng mạnh mức xử phạt, đặc biệt nhắm vào việc sử dụng và buôn bán thuốc lá điện tử

- Văn minh đô thị từ những chuyện rất nhỏ (trang 15)

Xã hội văn minh không chỉ được đo bằng những công trình hiện đại, các chỉ số tăng trưởng kinh tế, mà còn nằm ở ý thức tôn trọng cộng đồng và khả năng tuân thủ pháp luật trong những sinh hoạt đời thường

- Sức hút của thị trường cà phê Trung Quốc (trang 11)

Trung Quốc hiện là thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất của cà phê lớn Việt Nam, không chỉ về sản lượng mà cả giá trị

- Việt Nam là trung tâm concert của khu vực (trang 9)

Việt Nam đang được xem như một điểm đến tiềm năng của ngành công nghiệp biểu diễn

- Ngân hàng gia tăng phòng thủ nợ xấu (trang 10)

Nhiều ngân hàng tăng trích lập dự phòng, đẩy mạnh rao bán tài sản thế chấp để xử lý nợ xấu đang nhích lên