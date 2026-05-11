Báo in ngày 12-5: Đơn hàng tăng, cơ hội việc làm rộng mở

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 12-5 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Chấm dứt "luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư" (Trang 3)

Thủ tướng nhấn mạnh Bộ Tư pháp phải kiên quyết không trình các hồ sơ chưa hoàn thiện, chưa có dự thảo văn bản hướng dẫn kèm theo

TP HCM kỳ vọng cơ chế đột phá mới (Trang 5)

Trước những vấn đề cấp thiết, TP HCM kỳ vọng một cơ chế đủ mạnh để tháo gỡ điểm nghẽn, giúp phát triển nhanh trong thời gian tới

DỒN SỨC CHĂM LO NGƯỜI LAO ĐỘNG (*): Nâng chất đời sống công nhân (Trang 7)

Hơn lúc nào hết, giờ đây người lao động ở TP HCM tin tưởng và kỳ vọng chất lượng cuộc sống của họ ngày càng được nâng cao

Hơn cả một giải đấu (Trang 9)

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" những năm qua đã thu hút hàng trăm vận động viên tham gia tranh tài, chung tay cùng đơn vị tổ chức thực hiện những hoạt động vì cộng đồng đầy ý nghĩa

Nối xương bằng bài thuốc gia truyền (Trang 14)

Hơn nửa thế kỷ chữa gãy xương bằng bài thuốc gia truyền, một thầy thuốc đã kế thừa tinh hoa y thuật gia đình, cứu người bằng cả trái tim

Thấy đòn roi, xin đừng ngó lơ! (Trang 13)

Suy nghĩ "con họ họ đánh" đã vô tình hợp thức hóa đòn roi giữa không ít ánh nhìn từ hàng xóm, cộng đồng

Thu tiền điện không đúng quy định (Trang 12)

Nhiều chủ trọ tại TP HCM vẫn tự ý thu tiền điện giá cao, dồn áp lực lên người thuê

CẦN GIỜ - CỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI CỦA TP HCM (*): Yếu tố độc bản và cú hích hạ tầng (Trang 11)

Sự hình thành của siêu đô thị biển Cần Giờ với khả năng đón 40 triệu khách/năm sẽ kéo theo nhu cầu lớn về lưu trú, thương mại, shophouse, logistics và bất động sản cho thuê

Hòa điệu núi rừng, sông suối Đồng Nai (Trang 15)

Thiên nhiên hoang sơ, kỳ thú cùng những dự án ngàn tỉ đang mở ra diện mạo mới cho du lịch Đồng Nai trong giai đoạn tăng tốc phát triển