Báo in ngày 18-4: Cảnh giác lừa đảo đặt phòng, vé du lịch dịp lễ

Bìa báo Người Lao Động số ra ngày 18-4-2026

- Việt Nam - Trung Quốc nâng tầm kết nối chiến lược (Trang 2)

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quyết tâm, đề ra tầm nhìn, định hướng tổng thể của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước trong giai đoạn phát triển mới

- Cảnh giác lừa đảo đặt phòng, vé du lịch dịp lễ (Trang 11)

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, khi các kỳ nghỉ lễ như Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5 đến gần, nhu cầu du lịch tăng cao kéo theo sự gia tăng của các hành vi lừa đảo trên mạng.

- BHXH TỰ NGUYỆN: Điểm tựa cho lao động tự do (Trang 6)

BHXH tự nguyện giúp lao động tự do tích lũy, có lương hưu và BHYT, giảm gánh nặng tài chính khi về già

- Nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng ngành nhựa (Trang 11)

Không ít doanh nghiệp lựa chọn tạm dừng sản xuất khi giá nguyên liệu leo thang

- "Quả ngọt" trong đấu tranh phòng, chống tội phạm (Trang 15)

Nhờ rút ngắn thời gian truy xét, tăng lực lượng tại địa bàn, nhiều vụ trộm, cướp ở TP HCM được làm rõ chỉ sau vài giờ, góp phần kéo giảm tội phạm xâm phạm tài sản

- Hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp TP HCM (Trang 10)

Chương trình kích cầu đầu tư của TP HCM triển khai hơn 20 năm qua đã mang lại hiệu quả rõ nét

- Diễn viên Bình Minh: Đại sứ Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 – 2026 (Trang 8)

Không chỉ được biết đến với hình ảnh nam thần của màn ảnh Việt, Bình Minh đang từng bước khẳng định dấu ấn trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là golf

- Đến tận nhà khám sức khỏe (Trang 14)

Chương trình đặt ra mục tiêu lớn là chuyển từ điều trị sang quản lý chủ động, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng

- Mối nguy từ bảng quảng cáo ngoài trời (Trang 12)

Dù mang lại lợi ích thương mại lớn, các bảng quảng cáo ngoài trời lại đang tiềm ẩn rủi ro đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người dân và trật tự giao thông

- Nguy cơ thiếu nhiên liệu máy bay toàn cầu (Trang 16)

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA), giá nhiên liệu máy bay đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi xung đột Trung Đông nổ ra

- Tiềm năng lớn của ngành UAV Việt Nam (Trang 3)

Quy mô ngành UAV tại Việt Nam ước đạt khoảng 100 triệu USD mỗi năm; cần có sự hỗ trợ từ phía nhà nước để có thể phát triển hơn nữa

