Báo in ngày 18-6: Mái hiên trong cơn mưa

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 18- 6 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Khơi mở tầm nhìn chiến lược cho 100 năm tới (Trang 2)

Tầm nhìn phải có chiều cao của khát vọng, chiều sâu của lý luận, bám sát thực tiễn đất nước và xu thế của thời đại, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện

Hành khách thêm quyền lợi trên từng chuyến bay (Trang 5)

Mốc thời gian chậm chuyến với những nghĩa vụ cụ thể của hãng hàng không đã được quy định. Hành khách được bồi thường xứng đáng hơn cho sự chờ đợi, phiền phức...

Nơi công nhân cảm nhận sự sẻ chia (Trang 7)

Bữa cơm ấm áp, mái ấm nghĩa tình và những phần quà thiết thực đã giúp công nhân ngành cao su cảm nhận rõ sự sẻ chia, đồng hành của Công đoàn và doanh nghiệp

Vua phá lưới World Cup 2026: Cuộc chiến "ba thế hệ" (Trang 8)

Lionel Messi, Kylian Mbappé và Erling Haaland đồng loạt tỏa sáng khiến cuộc đua "Vua phá lưới" World Cup 2026 nóng bỏng từ bước khởi đầu

Đáp án cho bài toán an cư (Trang 10)

Định hướng phát triển nhà ở cao tầng để cho thuê và các loại hình nhà ở phù hợp khả năng chi trả được kỳ vọng là đáp án cho bài toán an cư của người dân TP HCM

Livestream bán hàng vào khuôn khổ (Trang 11)

Theo các nhà bán hàng, trong giai đoạn đầu triển khai, quy định mới có thể tạo ra một số rào cản nhất định

XÔN XAO HỒ SƠ MẬT UFO CỦA MỸ (*): Những vụ chạm trán "nổi da gà" (Trang 12-13)

Từ đĩa bay kỳ bí đến những quả cầu rực sáng bám đuổi chiến đấu cơ, loạt hồ sơ vừa được giải mật đã phơi bày các vụ đối mặt rúng động, thách thức hiểu biết của nhân loại

Nhiều lựa chọn ngoài lớp 10 công lập (Trang 14)

Giữa áp lực tuyển sinh lớp 10, phụ huynh và học sinh cần nhìn rộng hơn những cơ hội học tập ngoài trường công lập

Đàm phán hạt nhân thử thách Mỹ - Iran (Trang 16)

Lễ ký kết thỏa thuận Mỹ - Iran sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock ở miền Trung Thụy Sĩ ngày 19-6

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