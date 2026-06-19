VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Thời sự
image

Báo in ngày 19-6: Nhiều ngành cần nhân lực đang chờ thí sinh

Quí Phong - Thanh Long -

TPHCM phát triển ấn tượng; Khi giấc mơ trở thành món hàng; Mỹ - Iran ký thỏa thuận sơ bộ… là những bài viết đáng chú ý khác

Video liên quan

Báo in ngày 17-6: Xôn xao hồ sơ mật UFO của Mỹ

Báo in ngày 17-6: Xôn xao hồ sơ mật UFO của Mỹ

Video 16/06/2026
Báo in ngày 12-6: Mỹ khó ép Iran nhượng bộ

Báo in ngày 12-6: Mỹ khó ép Iran nhượng bộ

Thời sự 11/06/2026
Báo in ngày 13-6: Bản quyền phần mềm không còn là chuyện nhỏ

Báo in ngày 13-6: Bản quyền phần mềm không còn là chuyện nhỏ

Video 13/06/2026
Báo in ngày 14-6: Bi kịch sau cái lắc đầu

Báo in ngày 14-6: Bi kịch sau cái lắc đầu

Thời sự 14/06/2026
Nhiều ngành cần nhân lực chờ thí sinh Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 1.

Báo in ngày 19-6

Mời các bạn đọc E-PAPER của Báo Người Lao Động

https://nld.com.vn/e-paper.htm

+ TP HCM phát triển ấn tượng

Những kết quả tích cực qua 6 tháng đầu năm tạo niềm tin về sự phát triển hơn nữa của TP HCM trong cả năm 2026 và giai đoạn kế tiếp [Trang 5]

+ Nhiều ngành cần nhân lực đang chờ thí sinh

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, hàng triệu thí sinh bước vào giai đoạn quan trọng không kém: lựa chọn ngành học và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học [Trang 14]

+ Giảm áp lực vốn cho hệ thống ngân hàng

Nếu đề xuất mới được áp dụng, các ngân hàng thương mại sẽ có thêm dư địa điều hòa nguồn vốn, giảm áp lực phải đẩy lãi suất huy động lên cao [Trang 10]

+ Những dòng sông kể chuyện Nam Bộ

Những dòng sông không chỉ lưu giữ ký ức văn hóa, lịch sử mà còn bộc lộ nhiều vấn đề về hiện tại và tương lai [Trang 8]

+ Haiti đương đầu "gã khổng lồ" Brazil

Brazil - đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới - vừa có trận hòa tệ hại 1-1 với Morocco ở lượt trận mở màn bảng C World Cup 2026 [Trang 10]

+ Xôn xao hồ sơ mật UFO: Bí ẩn bủa vây quân đội Mỹ

Năm 1967, một nhóm quân nhân Mỹ nhìn thấy vật thể hình bầu dục màu cam lơ lửng phát sáng phía trên cổng căn cứ của họ. Ngay sau đó, các tên lửa của căn cứ bị vô hiệu hóa... [Trang 12-13]

+ Khi giấc mơ trở thành món hàng

Người tiêu dùng không chỉ mất tiền vì những hợp đồng bất lợi. Điều đáng lo hơn là ngày càng nhiều người sẵn sàng trả giá bằng những khoản tiền rất thật để mua những lời hứa về tương lai chưa từng được kiểm chứng [Trang 12]

+ Mỹ - Iran ký thỏa thuận sơ bộ

Phần lớn nội dung trong thỏa thuận sẽ đưa tình hình trở lại trạng thái trước khi xung đột, trong đó có việc nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran [Trang 16]

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo