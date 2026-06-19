Báo in ngày 19-6: Nhiều ngành cần nhân lực đang chờ thí sinh

Báo in ngày 19-6

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+ TP HCM phát triển ấn tượng

Những kết quả tích cực qua 6 tháng đầu năm tạo niềm tin về sự phát triển hơn nữa của TP HCM trong cả năm 2026 và giai đoạn kế tiếp [Trang 5]

+ Nhiều ngành cần nhân lực đang chờ thí sinh

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, hàng triệu thí sinh bước vào giai đoạn quan trọng không kém: lựa chọn ngành học và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học [Trang 14]

+ Giảm áp lực vốn cho hệ thống ngân hàng

Nếu đề xuất mới được áp dụng, các ngân hàng thương mại sẽ có thêm dư địa điều hòa nguồn vốn, giảm áp lực phải đẩy lãi suất huy động lên cao [Trang 10]

+ Những dòng sông kể chuyện Nam Bộ

Những dòng sông không chỉ lưu giữ ký ức văn hóa, lịch sử mà còn bộc lộ nhiều vấn đề về hiện tại và tương lai [Trang 8]

+ Haiti đương đầu "gã khổng lồ" Brazil

Brazil - đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới - vừa có trận hòa tệ hại 1-1 với Morocco ở lượt trận mở màn bảng C World Cup 2026 [Trang 10]

+ Xôn xao hồ sơ mật UFO: Bí ẩn bủa vây quân đội Mỹ

Năm 1967, một nhóm quân nhân Mỹ nhìn thấy vật thể hình bầu dục màu cam lơ lửng phát sáng phía trên cổng căn cứ của họ. Ngay sau đó, các tên lửa của căn cứ bị vô hiệu hóa... [Trang 12-13]

+ Khi giấc mơ trở thành món hàng

Người tiêu dùng không chỉ mất tiền vì những hợp đồng bất lợi. Điều đáng lo hơn là ngày càng nhiều người sẵn sàng trả giá bằng những khoản tiền rất thật để mua những lời hứa về tương lai chưa từng được kiểm chứng [Trang 12]

+ Mỹ - Iran ký thỏa thuận sơ bộ

Phần lớn nội dung trong thỏa thuận sẽ đưa tình hình trở lại trạng thái trước khi xung đột, trong đó có việc nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran [Trang 16]