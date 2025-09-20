VIDEO
image

Báo in ngày 20-9: Câu view bẩn, trả giá đắt

Văn Quyên - Anh Thanh -

20/09/2025 00:00

(NLĐO) - Sản xuất nội dung "rác" đang lan tràn, gây ra những ảnh hưởng tâm lý lệch lạc và đặt ra bài toán cấp thiết về việc làm trong sạch không gian mạng

Báo in ngày 20-9: Câu view bẩn, trả giá đắt- Ảnh 1.

+Sáng tạo trong cải cách hành chính

Tại TP HCM, từ khi sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, chính quyền cấp xã đã nhanh chóng ổn định, không để gián đoạn công việc (trang 2)

+Cán bộ Công đoàn chuyên trách nhận tin vui

Chính phủ yêu cầu Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện chi trả chính sách, chế độ cho cán bộ Công đoàn chuyên trách muộn nhất là ngày 1-11-2025 (trang 6)

+Giải pháp nào cho mùa tuyển sinh sau?

Hàng loạt sự cố xảy ra trong kỳ tuyển sinh ĐH năm 2025 đã đặt ra yêu cầu phải đổi mới tuyển sinh từ năm 2026, trong đó những tác động của Bộ GD-ĐT cần được tính toán kỹ lưỡng (trang 3)

+Những giọt máu cứu người của chàng trai tuổi 28

Ngô Thanh Trung hiến máu, tiểu cầu tổng cộng 22 lần tại bệnh viện và khoảng 10 lần tham gia tại địa phương, góp phần cứu gần trăm bệnh nhân (trang 14)

+Câu view bẩn, trả giá đắt

Sản xuất nội dung "rác" đang lan tràn, gây ra những ảnh hưởng tâm lý lệch lạc và đặt ra bài toán cấp thiết về việc làm trong sạch không gian mạng (trang 12)

+Hành động vì sự phát triển của TP HCM

Đẩy mạnh huy động nguồn vốn xã hội hóa, đa dạng hình thức đầu tư, cụ thể hóa cơ chế, chính sách… là những yếu tố giúp TP HCM phát triển nhanh (trang 5)

+Bùng nổ IPO sau nhiều năm lặng sóng

Chứng khoán Việt Nam có thể đón làn sóng IPO quy mô đến 47 tỉ USD trong 3 năm tới (trang 10)

+MAN UNITED – CHELSEA: Cuộc chiến giữ ghế của HLV Amorim

Trận cầu được trông chờ nhất vòng 5 Giải Ngoại hạng Anh lúc 23 giờ 30 phút ngày 20-9 sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt cho cả Man United lẫn Chelsea (trang 9)

+Cần sớm có hướng dẫn pháp lý cho thị trường tài sản số

Để Nghị quyết 05 đi vào thực tế, cần sớm có hướng dẫn cụ thể để các doanh nghiệp và nhà đầu tư yên tâm thực hiện (trang 11)

+Nước mắt chảy ngược

Đứa con trai từng là niềm tự hào vướng vòng lao lý, người mẹ chỉ biết nuốt nước mắt vào tim (trang 13)

+Cải thiện chính sách cho vay tạo việc làm

Các chính sách hỗ trợ vay vốn được đề xuất sửa đổi theo hướng đúng đối tượng, góp phần duy trì và mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động (trang 7)

+Đồng hành cùng "chiến binh K"

Bên cạnh điều trị y tế, sự đồng hành và chia sẻ về mặt tinh thần có vai trò rất quan trọng trong hành trình chiến đấu với bệnh tật của người bệnh ung thư (trang 14)

    Thông báo