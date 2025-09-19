Ngày 19-9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng về chủ động ứng phó với bão Ragasa gần Biển Đông.



Dự báo đường đi của bão Ragasa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, một cơn bão có tên quốc tế là Ragasa đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của Philippines.

Hồi 7 giờ sáng 19-9, vị trí tâm bão Ragasa ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 131,9 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 1.000 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (62–74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Bão Ragasa dự báo đi vào Biển Đông nước ta ngày 23-9

Dự báo đến ngày 23-9, bão đi vào Bắc Biển Đông với gió cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Do ảnh hưởng của bão Ragasa, từ chiều ngày 22-9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9.

Để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão.

Các địa phương thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.