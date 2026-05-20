Báo in ngày 21-5: Đánh thức 838 dự án "vàng"

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 21-5 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Xăng E10 đã sẵn sàng (Trang 3)

Bồn chứa nào bán hết xăng khoáng lập tức được doanh nghiệp chuyển sang chứa xăng E10 để tránh gián đoạn nguồn cung sau ngày 1-6

Báo Người Lao Động số ra ngày 21-5-2026.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.



Chặn giao dịch "hai giá", che giấu doanh thu (Trang 2)

Ngành thuế đang đẩy mạnh quản lý theo dòng tiền nhằm nhận diện các hành vi trốn thuế, giao dịch "hai giá", che giấu doanh thu

Xét xử cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Bất nhất đường đi của tiền "bôi trơn"(Trang 5)

Tại tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khai thực hiện 2 dự án với động cơ trong sáng, mong muốn để lại "sản phẩm để đời"

Đằng sau cuộc gọi cập nhật, hỗ trợ bảo hiểm (Trang 6)

Do nhẹ dạ, thiếu cảnh giác, nhiều người đã mất từ vài triệu đến hơn 1 tỉ đồng vì các chiêu trò lừa đảo liên quan BHXH, BHYT

Ngăn tận gốc vàng lậu (Trang 11)

Việc thu hẹp khoảng cách chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sẽ góp phần giảm tình trạng nhập lậu vàng

Mở lối giảm ùn tắc từ trên cao (Trang 12)

Hệ thống cáp treo hàng hóa sẽ mở ra lối thoát đột phá cho tình trạng ùn tắc ở các tuyến đường ra vào cảng

Bạt đồi, "lách luật" phân lô bán nền (Trang 13)

Lợi dụng kẽ hở tách thửa, hàng loạt quả đồi đang bị san gạt, chia lô bán nền rầm rộ dù chưa có quy hoạch

"Thần tốc" ghép tạng (Trang 14)

"Em sẽ chăm sóc sức khỏe thật tốt để giữ gìn trái tim của người hiến tặng. Xin cúi đầu tri ân người đã cho em cơ hội được sống tiếp"

Quan hệ Trung - Nga bước sang giai đoạn mới (Trang 16)

Hai nước đã ký 20 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, vận tải và hợp tác quốc tế