Báo in ngày 20-5: Giải tỏa trăn trở về lương hưu

Báo Người Lao Động số ra ngày 20-5-2026.

- Học Bác vì dân, làm đẹp thêm thành phố mang tên Người (trang 2)

Những điển hình học Bác đang lặng lẽ lan tỏa tinh thần tận tụy, vun đắp khát vọng xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình

- Đa dạng hóa chính sách an sinh nhà ở (trang 10)

Quỹ Nhà ở quốc gia được xem là bước đi nhằm tạo thêm nguồn lực hỗ trợ phát triển nhà ở giá phù hợp cho người thu nhập thấp

- Giải tỏa trăn trở về lương hưu (trang 12)

Nhiều chính sách mới mang tính bước ngoặt của Luật BHXH 2024 đã mở rộng lưới an sinh, giúp người lao động yên tâm hưởng chế độ hưu trí khi về già

- Sàn thương mại điện tử liên tục tăng phí (trang 11)

Việc các sàn thương mại điện tử tăng phí liên tục không chỉ gây áp lực lớn lên nhà bán hàng mà còn tác động trực tiếp đến người tiêu dùng

- Tăng uy tín học thuật trong đào tạo tiến sĩ (trang 14)

Đào tạo tiến sĩ phải được tổ chức theo hình thức chính quy toàn thời gian, đề cao trách nhiệm học thuật của người học và người hướng dẫn

- TP HCM: Cao điểm chống xâm phạm sở hữu trí tuệ (trang 8)

Từ hàng giả ngoài thị trường đến "đại án bản quyền" trên không gian số, câu chuyện bản quyền giờ đây đã bước vào giai đoạn pháp lý quyết liệt hơn

- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến hầu tòa (trang 5)

Bị cáo buộc gây thất thoát hơn 800 tỉ đồng trong 2 dự án, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các đồng phạm hầu tòa

- Nhiều câu hỏi đặt ra khi Ebola, Hanta bùng phát (trang 16)

Việc cắt giảm tài trợ cho Tổ chức Y tế thế giới đã ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng và ứng phó hiệu quả với các đợt bùng phát dịch và đại dịch

- Quyết liệt cải cách hành chính để phục vụ người dân (trang 3)

Cần thiết lập cơ chế phản hồi hai chiều hiệu quả giữa cơ quan hành chính và người dân để nâng cao chất lượng phục vụ



