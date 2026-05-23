Báo in ngày 23-5: Giảm áp lực từ thuế thu nhập cá nhân

PHÂN QUYỀN MẠNH CHO ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT TP HCM (trang 5)

Với 9 chương và 45 điều, dự thảo dự án Luật Đô thị đặc biệt được đánh giá có nhiều cơ chế mang tính đột phá giúp TP HCM phát triển như kỳ vọng

GIẢM ÁP LỰC TỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (trang 3)

Việc Bộ Tài chính đề xuất bổ sung 2 khoản giảm trừ chi phí y tế và giáo dục, người có thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới nộp thuế thu nhập cá nhân

TĂNG XỬ PHẠT ĐỂ LÀM SẠCH KHÔNG GIAN MẠNG (trang 2)

Từ 1-7-2026, người cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

GIỮ CHÂN CÔNG NHÂN TỪ NHỮNG ĐIỀU THIẾT THỰC (trang 7)

Nhiều doanh nghiệp phối hợp với Công đoàn cải thiện môi trường làm việc, nơi ở và đời sống tinh thần, giúp công nhân yên tâm gắn bó lâu dài

SÀN DIỄN CHUYÊN NGHIỆP SẴN SÀNG KHAI MÀN (trang 9)

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 13-6 ở cụm sân Banger (TP HCM)

CHỢ MẠNG VÔ TƯ TĂNG PHÍ, AI KIỂM SOÁT? (trang 11)

Cần có một mức trần và lộ trình điều chỉnh rõ ràng để tránh tình trạng các sàn thương mại điện tử tăng phí mất kiểm soát như hiện nay

ĐỪNG ĐỂ "VẾT HẰN" KHÓ PHAI (trang 14)

Bạo hành trẻ em dẫn đến hệ lụy đau lòng là dù vết thương thể xác đã lành song nỗi đau tâm hồn sẽ ám ảnh suốt đời, không sao khỏa lấp

BẠO LỰC KHÔNG CHỈ BẮT ĐẦU TỪ VA QUỆT (trang 15)

Từ một cú va quệt xe nhỏ, một cái nhìn khó chịu hay lời qua tiếng lại, nhiều người đã không kiểm soát được cảm xúc, khiến mình trở thành người vi phạm pháp luật

BÊ BỐI CỦA DIỄN VIÊN VÀ "QUẢ BOM" PHÒNG VÉ (trang 8)

Bê bối của diễn viên, hành vi vi phạm pháp luật đã gây ảnh hưởng nặng đến tác phẩm điện ảnh

DU LỊCH HÈ 2026 BẮT ĐẦU NÓNG (trang 10)

Nhiều lễ hội, hoạt động vui chơi giải trí và chương trình kích cầu được triển khai ngay từ cuối tháng 5, mở màn cho mùa du lịch hè 2026

TÁI CẤU TRÚC HẠ TẦNG TĨNH (trang 12)

Nghịch lý mở rộng đường sá nhưng thiếu bãi đỗ xe công cộng khiến không gian sống ngày càng thu hẹp

