140 người bị bắt liên quan chuyên án ma túy cực lớn ở TPHCM: Mắt xích quan trọng

Vệ Loan -

(NLĐO) - Từ một đối tượng nghiện, mua bán nhỏ lẻ, Công an TPHCM đã lập chuyên án, truy bắt 140 đối tượng trong đường dây ma túy.

Bắt 140 đối tượng

Lần theo dòng chảy của ma túy từ một đối tượng nghiện, mua bán nhỏ lẻ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt và xử lý 140 đối tượng, thu giữ hơn 9 kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Chuyên án được triển khai thực hiện theo chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo Bộ Công an với phương châm "không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu, xử lý đến người sử dụng"; đồng thời hưởng ứng cao điểm 45 ngày đêm "làm sạch địa bàn", hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Qua công tác rà soát địa bàn trong quý II/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phát hiện Đặng Phan Thanh Tùng - đối tượng nghiện, mua bán ma túy nhỏ lẻ hoạt động tại nhiều khu vực thuộc Bình Dương cũ.

3 đối tượng đầu trên và 12 nhánh phía dưới

Từ đầu mối này, lực lượng trinh sát tiếp tục lần theo các mắt xích trong đường dây và xác lập chuyên án VA0126Đ để đấu tranh triệt phá toàn bộ tổ chức.

Ngày 15-4, Đội 3, Phòng PC04 bắt giữ Tùng khi đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, lực lượng công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, truy xét hàng loạt đối tượng liên quan. Từ Tùng, cơ quan điều tra làm rõ 3 đối tượng cung cấp ma túy đầu trên và 12 nhánh phân phối phía dưới chuyên bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho các con nghiện.

