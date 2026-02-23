Báo in ngày 24-2: Phấn khởi “xông đất” công sở

VIẾT TIẾP KỲ TÍCH GHÉP TẠNG VIỆT (trang 12-13)

Sau hơn 3 thập kỷ khởi động, ngành ghép tạng Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ với hàng loạt ca phẫu thuật phức tạp, cứu sống hàng nghìn bệnh nhân từ "cửa tử"

MỞ KHÓA ĐỘNG LỰC MỚI CHO TĂNG TRƯỞNG (trang 2)

Năm 2026, triển vọng kinh tế Việt Nam được hỗ trợ bởi dòng vốn FDI duy trì ổn định, tiêu dùng, đầu tư công, loạt nghị quyết mở đường cho các khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhà nước bứt phá…

Bìa Báo Người Lao Động số Tân niên ra ngày 24-2-2026

TỰ TIN VÀO CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN (trang 3)

Các chuyên gia kinh tế nhận định với những cải cách nhanh chóng và chính sách cấp thời, kinh tế Việt Nam trong những năm tới đầy kỳ vọng phát triển vượt bậc

PHẤN KHỞI "XÔNG ĐẤT" CÔNG SỞ (trang 5)

Đón tiếp niềm nở, phục vụ chu đáo là cảm nhận của người dân trong ngày đầu cơ quan nhà nước làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

HỒI SINH NHỮNG CA TIM MẠCH HIẾM GẶP (trang 14)

Với tay nghề, y đức, các y - bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã đưa lĩnh vực tim mạch ở miền Trung lên bản đồ tim mạch can thiệp tại Việt Nam, làm chủ được 90% kỹ thuật

SÂN VẬN ĐỘNG VÀ KHÁT VỌNG VƯƠN TẦM (trang 9)

Từ Mỹ Đình đến Rạch Chiếc, từ PVF đến đô thị Olympic, những siêu dự án thể thao đang mở ra bước ngoặt hạ tầng, kích hoạt kinh tế sự kiện, công nghiệp văn hóa và khát vọng nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ quốc tế

CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI (trang 10)

Doanh nghiệp cần chủ động tiết giảm chi phí sản xuất, tối ưu giá thành, chấp nhận mức lợi nhuận phù hợp và tăng cường gắn kết với khách hàng

DU LỊCH TẾT BÙNG NỔ (trang 11)

Ngành du lịch đã đón 14 triệu lượt khách trong 9 ngày nghỉ Tết, mức tăng trưởng ấn tượng trên phạm vi cả nước

NGHỆ SĨ MAI VÀNG XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA (trang 8)

Các nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng lần thứ 31 quyết tâm sẽ tiếp tục lao động nghiêm túc, nâng cao chất lượng sáng tạo, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và phong phú

BẤT ỔN LAN RỘNG Ở MEXICO (trang 16)

Bạo lực đã lan rộng ở Mexico trong ngày 22 và 23-2, sau khi quân đội Mexico tiêu diệt trùm ma túy khét tiếng Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, được biết đến với biệt danh "El Mencho"

DOANH NGHIỆP KHỞI ĐỘNG ĐẦU NĂM (trang 7)

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp đã rộn ràng đón người lao động trở lại nhà máy làm việc

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây.



