image

VIDEO: Mò hang, cắm câu bắt “con đặc sản” ở Cà Mau

Phóng sự ảnh-video: Vân Du -

(NLĐO) – Nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở Cà Mau có thêm nguồn thu nhập trang trải cuộc sống nhờ nghề cắm câu bắt con lịch.

Rạng sáng 22-2, ông Nguyễn Văn Út (32 tuổi; ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) đã điều khiển chiếc xe máy đến vuông tôm của người dân trong xóm để thăm câu lịch rồi mang loại đặc sản trên ra chợ bán cho tiểu thương.

"Sau khi chủ vuông đồng ý cho vào cắm câu bắt con lịch, khoảng 14 giờ ngày 21-2, tôi lội theo các con kênh trong vuông tôm để mò tìm hang để cắm câu. Sáng nay, tôi đi thăm câu được gần 4kg lịch bán cho tiểu thương ở chợ Cái Nước với giá 120.000 đồng/kg, "bỏ túi" hơn 400.000 đồng" – ông Út phấn khởi nói.

Ông Trần Văn Thương (ngụ xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho hay nghề cắm câu lịch đã giúp gia đình ông và nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. "Tôi lấy thịt cá phi đã cắt thành từng miếng nhỏ móc vào lưỡi câu rồi đưa vào hang để dụ con lịch ăn mồi. Nghề này không nặng nhọc nhưng trầm mình dưới nước lúc sáng sớm nên lạnh lắm" – ông Thương bộc bạch.

Tại Cà Mau, con lịch có rất nhiều trong vuông tôm của người dân. Do lịch ăn tôm, tép, cua nhỏ nên hộ nuôi ai cũng muốn tiêu diệt để giảm hao hụt khi thả con giống.

"Cắm câu lịch ngoài hạn chế hao hụt khi thả tôm, cua giống cho chủ vuông còn giúp nhiều bà con có hoàn cảnh khó khăn có thêm thu nhập nên ai trong xóm đến hỏi tôi đều vui vẻ đồng ý" – ông Nguyễn Văn Vũ (70 tuổi; ngụ xã Cái Nước) chia sẻ.

Con lịch sống trong vuông tôm ở Cà Mau có tên khoa học là Pisodonophis boro thường có màu đen, nâu và vàng… Với người nuôi tôm, lịch là loài phá hoại nhưng về phương diện ẩm thực thì đây là một loài đặc sản được nhiều người tìm mua để chế biến thành những món ăn ngon, như: nướng mọi, xào sả ớt, um lá nhàu, nấu canh chua cơm mẻ…

Dưới đây là hình ảnh người dân ở Cà Mau mò hang cắm câu bắt con lịch:

VIDEO: Mò hang cấm lịch ở Cà Mau - Ảnh 1.

Con lịch sống nhiều trong vuông tôm ở Cà Mau

VIDEO: Mò hang cấm lịch ở Cà Mau - Ảnh 2.

VIDEO: Mò hang cấm lịch ở Cà Mau - Ảnh 3.

VIDEO: Mò hang cấm lịch ở Cà Mau - Ảnh 4.

Ông Út lội mò tìm hang và dùng thịt cá phi đã cắt thành từng miếng nhỏ để móc vào lưỡi câu cắm câu lịch

VIDEO: Mò hang cấm lịch ở Cà Mau - Ảnh 5.

VIDEO: Mò hang cấm lịch ở Cà Mau - Ảnh 6.

Nhợ cắm câu lịch có chiều dài khoảng 3 m với một đầu được buộc bằng miếng xốp để người dân dễ tìm khi đi thăm

VIDEO: Mò hang cấm lịch ở Cà Mau - Ảnh 7.

VIDEO: Mò hang cấm lịch ở Cà Mau - Ảnh 8.

VIDEO: Mò hang cấm lịch ở Cà Mau - Ảnh 9.

Nghề cắm câu lịch đã giúp nhiều hộ dân khó khăn ở Cà Mau có thêm nguồn thu nhập

VIDEO: Mò hang cấm lịch ở Cà Mau - Ảnh 10.

Tiểu thương mua lịch của người cắm câu giá 120.000 đồng/kg và bán cho người tiêu dùng với giá từ 150.000 – 220.000 đồng/kg


