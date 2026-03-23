Báo in ngày 24-3: Dẹp vỉa hè, bài toán sinh kế đặt ra





Bìa báo Người Lao Động số ra ngày 24-3

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 24-3 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Đặt nền móng cho nhiệm kỳ mới (Trang 2)

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 2 khóa XIV

Bước tiến quan trọng trong hợp tác Việt Nam – Nga (Trang 16)

Hai bên thống nhất sớm nghiên cứu, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo

Sử dụng, khai thác hiệu quả nhà đất công (Trang 3)

Tổng cộng 25.885 cơ sở nhà, đất công đã được xử lý, bảo đảm 100% có chủ thể chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác hoặc xử lý theo đúng quy định

Kinh tế đêm cần lối đi mới (Trang 12)

Kinh tế đêm TP HCM cần mô hình tuần hoàn, hệ sinh thái Net Zero và thiết chế "thị trưởng đêm" để vươn tầm điểm đến xanh, đẳng cấp

Việc không thiếu, người vẫn khó tìm (Trang 6)

Trong bối cảnh cạnh tranh lao động gay gắt, đổi mới tuyển dụng, nâng chất việc làm và đầu tư nhân lực là yêu cầu bắt buộc với doanh nghiệp

Xăng sinh học đã sẵn sàng (Trang 10)

Với tỉ lệ phối trộn 5%-10% ethanol, các loại xăng sinh học như E5 và E10 sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch

Siêu thị hỗ trợ đầu ra nông sản (Trang 11)

Nhiều siêu thị ở TP HCM đã vào cuộc triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ nông sản

RỪNG VẪN "CHẢY MÁU" (*): Căng mình nơi biên giới (Trang 12-13)

Những cánh rừng ở khu vực biên giới tỉnh Gia Lai tiếp tục bị tàn phá, dù lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, truy tìm thủ phạm

