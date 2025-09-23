VIDEO
Báo in ngày 24-9: Kế hoạch mở đường đồ sộ ở Đà Nẵng, Huế và Quảng Trị

Đỗ Thông - Lê Duy -

23/09/2025 23:03

(NLĐO) - Việc bố trí vốn mở các tuyến đường kết nối Đông - Tây vừa tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng vừa tạo cơ hội cho khu vực miền Trung phát triển

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 24-9 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

SỨC MẠNH CỦA MẶT TRẬN LÀ SỨC MẠNH LÒNG DÂN (Trang 2)

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh truyền thống của Mặt trận là đoàn kết. Đoàn kết để phát triển đất nước, thực hiện những mục tiêu lớn của dân tộc

CHẤM DỨT TÌNH TRẠNG "PHÁT VĂN BẢN LÊN - XUỐNG" (Trang 3)

Phải có giải pháp tích cực hơn trong xử lý công việc, chấm dứt tình trạng "phát văn bản lên - xuống" trả lời chung chung

Báo in ngày 24-9: Kế hoạch mở đường đồ sộ ở Đà Nẵng, Huế và Quảng Trị - Ảnh 1.

Bìa in Báo Người Lao Động ra ngày 24-9-2025

MÃI MÃI XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ (Trang 6)

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc, trung thành tuyệt đối với Đảng, trở thành lực lượng của dân, do dân và vì dân

GIÁ NHÀ QUÁ CAO, MUA SAO NỔI?! (Trang 10)

Tại TP HCM, có nhiều dự án căn hộ tăng giá tới 36% chỉ trong một năm

NGƯỜI KHUYẾT TẬT TÌM THẤY CHÍNH MÌNH: LỢI ÍCH KÉP (Trang 7)

Khi được trao cơ hội làm việc phù hợp, người khuyết tật không chỉ phát huy năng lực mà còn truyền cảm hứng cho toàn bộ tập thể

THỂ LỆ CUỘC THI "LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ" LẦN 7 (Trang 12)

Cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7 bắt đầu nhận bài dự thi từ hôm nay, 24-9

NGĂN CÔNG NGHỆ VƯỢT RANH GIỚI ĐẠO ĐỨC (Trang 13)

Tình trạng sử dụng trí tuệ nhân tạo vào mục đích trái đạo đức ngày càng phổ biến đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát công nghệ, nâng cao trách nhiệm người dùng

KIÊN TRÌ 20 NĂM ĐỂ TIẾNG ANH THÀNH NGÔN NGỮ THỨ 2 (Trang 14)

Đến năm 2030, cả nước cần thêm 22.000 giáo viên tiếng Anh ở mầm non và tiểu học, cho mục tiêu tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

ỦNG HỘ LIÊN HỢP QUỐC CẢI TỔ TOÀN DIỆN (Trang 16)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đánh giá Việt Nam là một trụ cột của thế giới đa cực hiện nay

