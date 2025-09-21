CLIP: Bắt quả tang 2 vụ đổ vỏ sầu riêng gây ô nhiễm môi trường

Ngày 21-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã củng cố hồ sơ để xử lý vụ bắt quả tang 2 trường hợp đổ chất thải thông thường là vỏ sầu riêng gây ô nhiễm môi trường.

Lực lượng chức năng làm việc tại điểm đổ chất thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Long Tiên và xã Ngũ Hiệp

Trường hợp thứ nhất, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp Công an xã Ngũ Hiệp kiểm tra, bắt quả tang 2 đối tượng điều khiển xe tải đang thực hiện hành vi đổ 7 sọt vỏ sầu riêng xuống một khu đất trống thuộc ấp Bình Thanh, xã Ngũ Hiệp. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe còn 18 sọt chứa vỏ sầu riêng.

Tổ công tác còn phát hiện số lượng lớn vỏ sầu riêng đã được đổ trước đó tại khu đất trên, gây ô nhiễm môi trường.

Trường hợp thứ 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp Công an xã Long Tiên bắt quả tang 2 đối tượng điều khiển xe tải đang thực hiện hành vi đổ 2 giỏ vỏ sầu riêng xuống một khu đất trống thuộc ấp Mỹ Thạnh A, xã Long Tiên. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe còn 17 giỏ vỏ sầu riêng.

Các đối tượng đều trình bày đang làm thuê tại các vựa sầu riêng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp và xã Long Tiên.

Lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản các vụ việc, buộc chủ cơ sở khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu; đồng thời phối hợp cơ quan chuyên môn xác định khối lượng chất thải vỏ sầu riêng và tiến hành kiểm định để xử lý theo đúng quy định pháp luật.