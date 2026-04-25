Báo in ngày 25-4: Tiếc cho thương hiệu trứng sạch Ba Huân

CẦN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ LƯƠNG HƯU THẤP (trang 6)

Bộ Nội vụ đề xuất tăng 8% lương hưu từ ngày 1-7-2026, đồng thời bổ sung hỗ trợ nhóm hưởng thấp nhằm thu hẹp chênh lệch

XANH ĐÔ THỊ, MÁT TINH THẦN: MỞ RỘNG MẢNG XANH VÌ CUỘC SỐNG NGƯỜI DÂN (trang 5)

TP HCM đang đẩy mạnh chuyển đổi quỹ đất, tăng công viên, phát triển không gian công cộng. Những bước đi này cho thấy quyết tâm cải thiện môi trường sống, hướng tới đô thị xanh, bền vững, phục vụ trực tiếp nhu cầu người dân

Bìa Báo Người Lao Động ra ngày 25-4-2026

VIỆT NAM - HÀN QUỐC HƯỚNG TỚI THỊNH VƯỢNG CHUNG (trang 2)

Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay, góp phần mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược dài hạn

SIẾT KỶ LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG (trang 3)

Giải ngân vốn đầu tư công của bộ, cơ quan, địa phương là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ

TIẾC CHO THƯƠNG HIỆU TRỨNG SẠCH BA HUÂN (trang 10)

Câu chuyện trứng gà Ba Huân, từ thương hiệu mạnh đến việc rời kệ siêu thị, nợ BHXH, khả năng tạm dừng một nhà máy khiến nhiều người tiếc nuối

ĐỐT RÁC, GÂY TIẾNG ỒN VƯỢT CHUẨN: XỬ HÌNH SỰ? (trang 15)

Việc xử lý hình sự các hành vi này đặt ra yêu cầu vừa tăng tính răn đe, vừa bảo đảm tính khả thi trong thực thi

ĐƯA DỊCH VỤ CHO THUÊ CĂN HỘ NGẮN HẠN VÀO KHUÔN KHỔ (trang 11)

Quy định mới sẽ góp phần "cởi trói" cho hoạt động cho thuê ngắn ngày tại chung cư, đưa dịch vụ này vào khuôn khổ

NGUYÊN TẮC "VÀNG" KHI CHỌN NGUYỆN VỌNG VÀO LỚP 10 (trang 14)

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM sẽ có gần 50.000 thí sinh phải rớt lớp 10 công lập. Điều này đòi hỏi thí sinh phải có chiến lược đăng ký nguyện vọng phù hợp

U17 VIỆT NAM VÔ ĐỊCH ĐÔNG NAM Á 2026: LỜI KHẲNG ĐỊNH CHO MỘT THẾ HỆ MỚI (trang 9)

Hành trình lên ngôi ở Giải U17 Đông Nam Á 2026 thể hiện sự trưởng thành của U17 Việt Nam dưới thời HLV Cristiano Roland

