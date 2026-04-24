Công an vào cuộc vụ ruộng lúa ở Đồng Tháp nghi bị phá hoại 2 lần

Ngày 24-4, thông tin từ UBND xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp cho biết qua kiểm tra thực tế hiện trường và ghi nhận ban đầu, diện tích lúa của một hộ dân có biểu hiện vàng lá, cháy lá hàng loạt trên diện rộng.

Bà Phạm Thị Ngọc Mến thẩn thờ bên cánh đồng lúa cháy vàng, nghi bị phá hoại 2 lần.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định có khả năng do tác động của hóa chất độc hại, với biểu hiện tương tự như các loại thuốc bảo vệ thực vật nhóm 2,4-D hoặc chất có tính năng tương đương.

Tỉ lệ thiệt hại ước tính khoảng 90% diện tích, nhiều khu vực lúa bị hư hại hoàn toàn, không có khả năng phục hồi. Đến thời điểm báo cáo, chưa xác định được đối tượng gây ra vụ việc.

Ngày 22-4, Phòng Kinh tế đã phối hợp với Công an xã Mỹ Quí, đại diện ấp Mỹ Đông 1 tiến hành kiểm tra thực địa, lập biên bản xác minh hiện trạng thiệt hại, tiến hành lấy mẫu lúa tại khu vực bị ảnh hưởng để phân tích, xác định nguyên nhân gây thiệt hại. Đồng thời, phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khu vực Cao Lãnh tiến hành đánh giá chuyên môn về nguyên nhân và mức độ thiệt hại.

Các ngành chức năng còn hướng dẫn hộ dân ghi nhận đầy đủ hiện trạng, lưu giữ các dấu vết liên quan nhằm phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Theo nhận định, vụ việc gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của hộ dân, với tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng theo giá trị sản xuất sau thu hoạch.

Qua xem xét dấu hiệu ban đầu cho thấy vụ việc có dấu hiệu của hành vi cố ý hủy hoại tài sản của người khác.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 2 tháng trước, khi lúa được 1 tháng tuổi thì bà Phạm Thị Ngọc Mến (SN 1973; ngụ xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) phát hiện ruộng lúa 6.500 m2 bị cháy vàng bất thường, nghi có người phá hoại. Sau đó, bà Mến trình báo cơ quan chức năng đến xác minh, lập biên bản vụ việc. Số lúa còn sống sót, bà Mến bón thêm phân để trà lúa phát triển bình thường trở lại Đến chiều 19-4, khi lúa còn 1 tháng nữa đến kỳ thu hoạch, bà Mến lại nhận được cuộc gọi báo tin từ người thân rằng diện tích lúa 17.000 m2 của bà lại cháy vàng giống đợt trước. Chứng kiến ruộng lúa chỉ cách ngày thu hoạch còn khoảng một tháng nhưng bị mất trắng, bà Mến như "chết đứng". "Vài ngày trước, cây lúa phát triển bình thường. Vậy mà bây giờ ruộng lúa dần cháy lá, không còn rễ non" – bà Mến nói như khóc.





