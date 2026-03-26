Báo in ngày 26-3: Hàng ngàn người mua căn hộ nhận tin vui

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 26-3 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

+Đưa đất nước vào giai đoạn phát triển mới (Trang 2)

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2. Báo Người Lao Động trân trọng trích đăng bài phát biểu quan trọng này.

+Cửa hút vốn quốc tế mở rộng (Trang 3)

Các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn triển khai và thu hút nhà đầu tư chiến lược, với kỳ vọng đón hàng chục tỉ USD vốn ngoại chảy vào.

+Hàng xóm quên mình giành giật sự sống trong đám cháy (Trang 13)

Không chút chần chừ, nhiều người hàng xóm đã dũng cảm lao vào đám cháy, giành giật lại sự sống cho 7 nạn nhân đang mắc kẹt.

+Bắt đầu lộ trình khám sức khỏe miễn phí (Trang 14)

Từ năm 2026, người cao tuổi, hộ nghèo, người mắc bệnh mạn tính và cư dân vùng khó khăn sẽ được khám sức khỏe miễn phí ít nhất 1 lần/năm.

+ Mời bạn đọc đăng ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây

+KHÔNG CÒN "THÍCH GÌ NÓI NẤY" TRÊN MẠNG (*): Càng nổi tiếng, càng phải chuẩn (Trang 8)

Một người nổi tiếng có thể tạo ra sức hút bằng cá tính, song chỉ có thể giữ được niềm tin của công chúng bằng sự minh bạch và trách nhiệm…

+Đòn tình báo phủ đầu chiến sự (Trang 12-13)

Suốt gần 4 thập kỷ qua, các lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao của Iran hầu như không tập trung tại cùng một địa điểm với Lãnh tụ Tối cao. Một cuộc họp hiếm hoi như thế đã diễn ra vào giữa ban ngày hôm 28-2 và nhận lấy hậu quả thảm khốc.

+Doanh nghiệp xoay xở ra sao trước sức ép chi phí? (*): Chủ động tái cấu trúc (Trang 10)

Với những doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào logistics, việc chủ động đa dạng hóa nguồn cung ứng là yếu tố then chốt.

+Cơ hội lọt tốp 100 FIFA trở lại (Trang 9)

Đội tuyển Việt Nam chỉ còn cách tốp 100 thế giới (FIFA) 3 bậc, hiện xếp thứ 103 với 1.213,62 điểm.