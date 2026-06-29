Báo in ngày 29-6: Điểm chuẩn lớp 10 tại TPHCM dự kiến tăng mạnh

+ TP HCM 50 NĂM RẠNG RỠ TÊN VÀNG [Trang 5]

Sau nửa thế kỷ vinh dự mang tên Bác, TP HCM tiếp tục viết nên những trang mới bằng tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên

+ NGƯỜI DÙNG ĐIỆN HƯỞNG LỢI THEO KHUNG GIỜ MỚI? [Trang 2]

Việc điều chỉnh khung giờ cao điểm - thấp điểm sẽ áp dụng đối với các khách hàng đang sử dụng điện với biểu giá theo thời gian sử dụng

Bìa Báo Người Lao Động ra ngày 29-6-2026

+ ĐIỂM CHUẨN LỚP 10 DỰ KIẾN TĂNG MẠNH [Trang 14]

Chậm nhất là đến 15 giờ ngày mai, 30-6, Sở GD-ĐT TP HCM sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 hệ đại trà các trường THPT công lập trên địa bàn

+ NHIỀU DOANH NGHIỆP LẠC QUAN VỀ SẢN XUẤT - KINH DOANH [Trang 3]

90% doanh nghiệp được khảo sát kỳ vọng kết quả sản xuất - kinh doanh sẽ cải thiện trong năm 2026, đồng thời dự báo tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ hơn trong giai đoạn 2027-2028

+ CÚ HÍCH CHO GIAO THÔNG CÔNG CỘNG [Trang 12]

Không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí đi lại, chính sách miễn phí vé xe buýt còn được kỳ vọng tạo bước chuyển lớn trong thói quen sử dụng giao thông công cộng, kéo giảm ùn tắc, hạn chế ô nhiễm…

+ NGUY CƠ "TẨY XANH" ĐỂ HƯỞNG ƯU ĐÃI TÍN DỤNG [Trang 10]

Muốn đưa dòng vốn xanh đến được đúng dự án thân thiện với môi trường, không chỉ cần mở rộng quy mô tín dụng mà còn phải xây dựng cơ chế kiểm soát để ngăn ngừa trục lợi

+ "SAMURAI XANH" MƠ GÂY SỐC ỨNG VIÊN VÔ ĐỊCH [Trang 8]

Tuyển Brazil được đánh giá nhỉnh hơn Nhật Bản trong cuộc chạm trán rạng sáng 30-6. Dù vậy, đại diện châu Á được chờ đợi tái hiện "cơn địa chấn" như ở trận giao hữu cuối năm 2025

+ MỸ - IRAN LẠI CĂNG THẲNG VỀ HORMUZ [Trang 16]

Làn sóng đối đầu mới bùng phát sau những nỗ lực khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz mà không có sự giám sát trực tiếp của Iran