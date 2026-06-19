Chuyện không ngờ: Bồn cầu biết chạy đến tận giường phục vụ

Nếu bạn từng ước giá như không phải lồm cồm bò dậy giữa đêm để đi vệ sinh thì xin chúc mừng, giấc mơ "nằm một chỗ vẫn giải quyết được nỗi buồn" đã chính thức thành hiện thực.

Một công ty công nghệ Trung Quốc vừa khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi giới thiệu chiếc bồn cầu tự lái đầu tiên trên thế giới mang tên Xiaoban (tạm dịch: "Người bạn nhỏ"). Với mức giá 28.999 nhân dân tệ (khoảng 112 triệu đồng), đây có lẽ là "người bạn" đắt đỏ nhất từng xuất hiện trong phòng ngủ.

Bồn cầu robot này đã có mặt tại Trung Quốc với giá 28.999 nhân dân tệ

Khác với những chiếc bồn cầu thông thường chỉ biết đứng yên một chỗ chờ đợi số phận, Xiaoban được trang bị bánh xe và khả năng điều khiển thông minh. Chỉ cần bấm nút hoặc ra lệnh bằng giọng nói, chiếc bồn cầu robot sẽ lập tức lăn bánh đến trước mặt chủ nhân như một tài xế công nghệ nhận cuốc lúc nửa đêm.

Theo nhà sản xuất Yueban, thiết bị này được tạo ra nhằm hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật, giúp họ không phải di chuyển khó khăn mỗi khi có nhu cầu vệ sinh. Đặc biệt hơn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, robot còn có thể tự xả nước và tự làm sạch, khiến nhiều người đùa rằng đây là nhân viên chăm sóc tận tụy hơn cả một số người thân trong gia đình.

Tuy nhiên, cư dân mạng lại nhanh chóng phát hiện ra một nhóm khách hàng tiềm năng khác: những người trẻ mắc "hội chứng lười vận động giai đoạn cuối".

Được tạo ra nhằm hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật

"Nó được thiết kế cho người già, nhưng người trẻ mới là khách hàng thực sự", một tài khoản trên mạng xã hội X bình luận, thu hút hàng nghìn lượt đồng tình.

Không ít người còn hài hước dự đoán tương lai sẽ xuất hiện thêm robot mang đồ ăn đến tận miệng, robot thay quần áo và robot đi làm hộ chủ nhân để hoàn thiện bộ sưu tập "sống mà như không cần đứng dậy".

Mẫu robot bồn cầu độc nhất vô nhị này được giới thiệu tại Triển lãm Y tế Quốc tế Thượng Hải về Chăm sóc Người cao tuổi, Thiết bị Hỗ trợ và Phục hồi chức năng hôm 5-6. Dù được phát triển với mục đích nhân văn, sản phẩm vẫn đang khiến cộng đồng mạng tranh cãi giữa hai luồng ý kiến: một bên gọi đây là bước tiến công nghệ phục vụ con người, bên còn lại cho rằng đây chính là phát minh tiếp tay cho sự lười biếng đạt đến đỉnh cao mới của nhân loại.