Báo in ngày 30-5: Bộ Công Thương giải đáp nhiều thắc mắc về xăng E10

Văn Quyên - Anh Thanh -

(NLĐO) - Công bố bộ giải đáp 85 câu hỏi liên quan đến xăng sinh học E10, nhằm giúp người tiêu dùng hiểu rõ về khả năng tương thích, mức độ an toàn cách sử dụng

E-Paper Báo Người Lao Động: Thêm tiện ích, nhiều ưu đãi

Bạn đọc 06/10/2025
Nâng tầm trải nghiệm với E-Paper Báo Người Lao Động

Bạn đọc 22/11/2025
E-Paper Người Lao Động - Đọc báo hiện đại, nhận quà hấp dẫn

Bạn đọc 08/04/2026
Báo in ngày 30-5: Bộ Công Thương giải đáp nhiều thắc mắc về xăng E10 - Ảnh 1.

+Mở chương mới cho quan hệ Việt Nam - Singapore

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở ra cơ hội hợp tác to lớn, tiếp thêm xung lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore (Trang 2)

+Đóng góp trong các vấn đề chiến lược của khu vực

Tối 29-5, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 (Trang 3)

+Trạm dừng chân của những mảnh đời nghiệt ngã

Lương y Diệp Văn Thuận hiện là người "cầm lái" con thuyền nhân ái của gia đình, cứu giúp những người khó khăn lại mang trọng bệnh (Trang 12)

+Chạy thận nơi đảo xa

Chương trình ngoài việc tăng cơ hội cho người dân ở các đảo xa được chăm sóc sức khỏe đầy đủ, còn hướng tới phát triển du lịch y tế (Trang 14)

+Người nổi tiếng và cái giá của những phút buông thả

Những vụ việc gần đây là lời cảnh tỉnh để mỗi người nhìn lại cách chúng ta lựa chọn và xây dựng hình mẫu trong xã hội (Trang 15)

+Bộ Công Thương giải đáp nhiều thắc mắc về xăng E10

Ngày 29-5, Bộ Công Thương công bố bộ giải đáp 85 câu hỏi liên quan đến xăng sinh học E10, nhằm giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về khả năng tương thích, mức độ an toàn cũng như cách sử dụng loại nhiên liệu này (Trang 10)

+Arsenal thách thức nhà vô địch

Đương kim vô địch PSG sẽ phải chặn đứng tham vọng của "kẻ thách thức" Arsenal ở cuộc thư hùng được cả thế giới chờ đợi lúc 23 giờ ngày 30-5 tại Budapest

+TP HCM mạnh tay truy quét hàng giả

Siết chặt, xử lý quyết liệt hàng giả, hàng nhái trên môi trường số không chỉ góp phần tạo lập sân chơi công bằng cho doanh nghiệp mà còn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Trang 11)

+XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TP HCM TRONG KỶ NGUYÊN MỚI (*): Gỡ nghẽn cơ chế, dứt điểm ngập nước, kẹt xe

Không chỉ là câu chuyện "trao cơ chế", Nghị quyết 09 trao cho TP HCM quyền tự quyết và năng lực thực thi để giải quyết tận gốc những điểm nghẽn hạ tầng, nâng chất lượng sống (Trang 12)

+Nỗi niềm công nhân mùa con nghỉ hè

Mỗi dịp hè, nhiều công nhân lại chật vật xoay xở chuyện chăm, gửi con vì mưu sinh (Trang 7)

+Chăm lo chu đáo những trụ cột của tương lai

Lãnh đạo TP HCM sẽ bổ sung, hoàn thiện các phần việc, chương trình thiết thực, cụ thể nhằm chăm lo cho thế hệ trẻ (Trang 5)

+Những quy định có hiệu lực từ tháng 6-2026

Từ ngày 1-6, tất cả trạm xăng phải bán xăng E10; chặn chiều gọi đi nếu đổi điện thoại không xác thực sinh trắc học… là những quy định có hiệu lực từ tháng 6-2026 (Trang 13)

+Rủi ro từ sa thải sai luật

Nhiều doanh nghiệp bị buộc bồi thường lớn do chấm dứt hợp đồng, sa thải lao động sai quy định, không tuân thủ đầy đủ thủ tục pháp lý (Trang 6)

