Báo in ngày 30-8: Toàn cảnh đi lại dịp lễ Quốc khánh 2-9

Bìa Báo Người Lao Động số ra ngày 30-8-2025

- "Sắc đỏ Ba Đình" chưa từng có ở Thủ đô (Trang 3)

Từ sáng 29-8, hàng vạn người dân khắp nơi hướng về Quảng trường Ba Đình để chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành

- Toàn cảnh đi lại dịp lễ Quốc khánh 2-9 (Trang 2)

Lượng hành khách tăng đột biến khiến nhiều doanh nghiệp vận tải rơi vào tình trạng "cháy vé" từ sớm

- Trao phần thưởng cao quý tới nhiều đảng viên (Trang 5)

Tại TP HCM, ngày 29-8, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 và trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 2-9-2025.

- VIỆT NAM KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN, TĂNG VỊ THẾ (*): "Cái nôi" của những đột phá (Trang 6)

Cùng với sự phát triển chung của cả nước, TP HCM không chỉ là đầu tàu tăng trưởng mà còn là nơi khởi nguồn nhiều đột phá, sáng kiến trong phát triển kinh tế - xã hội

- Cuộc khởi nghĩa quật khởi, phi thường (Trang 8-9)

Thắng lợi nhanh gọn, giòn giã, ảnh hưởng vang dội của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội gắn với nhiều địa chỉ, di tích quan trọng

- Bùng nổ khuyến mại hàng hiệu ở TP HCM (Trang 11)

City Sale đã trở thành thương hiệu riêng của TP HCM và có sức lan tỏa mạnh đến các tỉnh, thành phố khác

- Gieo mầm lòng tốt, vun đắp nhân văn (Trang 15) Thể chế hóa vai trò của trí thức để phát triển (Trang 8)

Mỗi dự án, mỗi hành động nhỏ bé đều chung tay xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển

- Tình hình tội phạm ở Thanh Hóa bớt nhức nhối (Trang 13)

Diễn biến tình hình an ninh trật tự gần đây cho thấy công tác trấn áp tội phạm ở tỉnh Thanh Hóa có những chuyển biến đáng kể

- Lừa đảo đặt phòng khách sạn dịp lễ 2-9 (Trang 10)

Nhiều khách sạn, resort quảng cáo giá rẻ bất ngờ dịp 2-9, nhưng nếu không cẩn thận sẽ bị rơi vào "bẫy lừa"

- Chạy thận gần nhà (Trang 14)

Chỉ riêng Bệnh viện Lê Văn Việt (TP HCM) trong 6 tháng đầu năm 2025 đã phải đáp ứng hơn 2.500 lượt chạy thận lọc máu, tăng nhiều so với trước

- Thái Lan tìm thủ tướng mới (Trang 16)

Bà Paetongtarn Shinawatra trở thành thủ tướng thứ 5 bị Tòa án Hiến pháp phế truất kể từ năm 2008

- Trả giá đắt vì gian lận bảo hiểm (Trang 7)

Phớt lờ quy định pháp luật vì lợi ích trước mắt khiến người lao động, doanh nghiệp lẫn cán bộ chức năng phải đối diện với hậu quả pháp lý



