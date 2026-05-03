Báo in ngày 4-5: Sớm cấp sổ hồng nhiều dự án chung cư

+ DU LỊCH BỘI THU DỊP NGHỈ LỄ [Trang 2]

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30-4, 1-5 kéo dài do nhiều người hoán đổi, dồn ngày nghỉ phép..., giúp du lịch trong nước thắng lớn

+ SỚM CẤP SỔ HỒNG NHIỀU DỰ ÁN CHUNG CƯ [Trang 5]

Người dân ở nhiều căn hộ chung cư tại TP HCM mong muốn sớm được cấp sổ hồng và thành phố đang nỗ lực thực hiện việc này

Bìa Báo Người Lao Động ra ngày 4-5-2026

+ ĐÁNH THỨC CHỢ TRUYỀN THỐNG [Trang 3]

Nhiều chợ truyền thống từng là "thủ phủ" mua bán sầm uất, nay rơi vào cảnh đìu hiu, ế ẩm; cần giải pháp căn cơ để vực dậy

+ GIỮ CHÂN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO [Trang 7]

Nhân lực chất lượng cao dịch chuyển ngày càng rõ nét, đặt ra yêu cầu cấp bách về việc cải cách cơ chế, môi trường làm việc và cách sử dụng để giữ chân nguồn lực này

+ DỄ DÀNG LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ [Trang 10]

Thị trường hệ thống điện mặt trời mái nhà ngày càng sôi động, thủ tục thông báo và lắp đặt cũng đơn giản hơn trước

+ EO BIỂN CHIẾN LƯỢC ĐỐI MẶT SÓNG GIÓ [Trang 12-13]

Với vị trí địa lý đặc thù, Hormuz đã trở thành một trong những eo biển quan trọng nhất thế giới, mang lại đòn bẩy chính trị - kinh tế lớn cho các bên liên quan

+ Ô NHIỄM KÉO DÀI TẠI VỊNH NHA TRANG [Trang 12]

Tình trạng nước thải chưa qua xử lý xả trực tiếp ra vịnh Nha Trang đã và đang ảnh hưởng nặng nề đến khu vực này

+ QUAN HỆ MỸ - CHÂU ÂU RẠN NỨT [Trang 16]

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo kế hoạch nâng thuế nhập khẩu ô tô và xe tải từ Liên minh châu Âu (EU) lên 25% trong tuần này

