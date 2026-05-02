VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

VIDEO: Thưởng thức miễn phí nho hữu cơ giữa lòng làng hoa Sa Đéc

Tin - ảnh - video: Tâm Minh - Phúc Nguyên -

(NLĐO) - Nằm dọc theo tuyến Quốc lộ 80, Khu Du lịch sinh thái miền Tây Lodge ở làng hoa Sa Đéc với những chùm nho chín mọng, hấp dẫn

Độc đáo tư vấn tuyển sinh lớp 10 bằng trải nghiệm thực tế cho học sinh lớp 9

Những ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, du khách gần xa tỏ ra vô cùng thích thú khi đến tham quan và thưởng thức miễn phí một ít trái nho tại vườn nho Ninh Thuận thuộc Khu Du lịch sinh thái miền Tây Lodge ở làng hoa Sa Đéc, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp.

Du khách thích thú trải nghiệm vườn nho

Nằm dọc theo tuyến Quốc lộ 80, Khu Du lịch sinh thái miền Tây Lodge với những chùm nho chín mọng, hấp dẫn.

Vườn nho có diện tích khoảng 600m2, trồng các giống nho vốn quen với khí hậu nắng gió ở Ninh Thuận (trước đây), như: nho Bailey, nho kẹo, nho sữa…

Để có được kết quả này, chủ Khu Du lịch sinh thái miền Tây Lodge là ông Đoàn Hữu Nhiều đã dày công học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật về thổ nhưỡng và độ ẩm của cây nho. Nhờ đó, cây nho được ông Nhiều mang về đến nay đã thích nghi với điều kiện khí hậu, đất đai tại địa phương.

Theo ông Nhiều, vườn nho đã được trồng khoảng 3 năm. Nho trưởng thành có thể thu hoạch quanh năm nếu được cắt tỉa, bón phân, tưới nước đúng cách. Vườn nho được canh tác theo hướng hữu cơ, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên trái đạt độ ngọt thanh tự nhiên, du khách có thể hái và thưởng thức tại chỗ.

Các chùm nho chín mọng hấp dẫn

Chị Trần Thị Bích Tuyền, một du khách tham quan, chia sẻ rằng lần đầu tiên bước vào vườn nho chín mọng, chị cảm thấy rất bất ngờ, choáng ngợp bởi quy mô của vườn nho.

"Những chùm nho trĩu quả như thế này trước đây tôi chỉ nhìn thấy ở các tỉnh Nam Trung Bộ, giờ tận mắt chứng kiến ở miền Tây nên rất thích. Những trái nho nơi đây rất giòn, hơi có vị chua nhẹ nên rất ngon" – chị Tuyền cho biết.

Du khách tranh thủ tạo dáng chụp ảnh với những chùm nho

Theo ông Đoàn Hữu Nhiều, việc du nhập các giống nho về trồng tại vườn của ông nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Cùng với đó, tạo thêm điểm đến hấp dẫn cho du khách gần xa.

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Khu Du lịch sinh thái miền Tây Lodge thu hút đông đảo du khách gần xa tham quan vườn nho.

"Dự kiến, tôi sẽ mở rộng diện tích canh tác nho để tạo thêm không gian xanh cho khu vườn và thu hút đông đảo du khách gần xa" – ông Nhiều tiết lộ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo