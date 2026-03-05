Báo in ngày 5-3: Người mua nhà thấp thỏm vì lãi vay

Bìa báo in Người Lao Động số ra ngày 5-3.

Mời bạn đọc ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây.



Ngoài ra Báo Người Lao Động còn có một số thông tin hấp dẫn khác

Cơ sở lý luận và thực tiễn cho chiến lược phát triển mới (trang 2): Việc tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam nhằm đúc rút những bài học để định hướng lãnh đạo đất nước phát triển trong 100 năm tiếp theo.

TRÁCH NHIỆM VỚI TỪNG LÁ PHIẾU (*) Chọn mặt gửi vàng: (trang 5): Bên cạnh chuyên môn, đại biểu Quốc hội và HĐND được kỳ vọng gần gũi nhân dân, góp phần đưa chính sách sát thực tiễn cuộc sống.

Lan tỏa khát vọng cống hiến (trang 6): Ngày hội tòng quân năm 2026 diễn ra đồng loạt trên cả nước, lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Sàn thương mại điện tử liên tục tăng phí (trang 11): Các chuyên gia đề nghị quy định rõ thời gian chuyển tiếp từ khi công bố tăng phí đến khi áp dụng mức mới.

Vỉa hè và sinh kế: Cần cách tiếp cận hài hòa (trang 12): Đợt cao điểm ra quân mang lại hiệu quả bước đầu, nhưng muốn chấm dứt tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, TP HCM cần thay đổi tư duy quy hoạch, hài hòa giữa mỹ quan đô thị và sinh kế.

E-CPR: Giải pháp mới trong cấp cứu ngừng tim (trang 14): Những ca ngừng tim từng được xem là hết cơ hội nay đang được các bác sĩ cứu sống nhờ kỹ thuật E-CPR (đặt V-A ECMO).

Nỗ lực hạ nhiệt "chảo lửa" Trung Đông (trang 16): Bộ trưởng Ngoại giao Oman Badr al-Busaidi cho rằng vẫn còn các lựa chọn ngoại giao khả thi để xuống thang căng thẳng ở Trung Đông.