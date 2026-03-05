VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in ngày 5-3: Người mua nhà thấp thỏm vì lãi vay

Vĩnh Tùng - Duy Phú -

Để hạn chế những tác động tiêu cực từ việc tăng lãi suất cho vay, nhiều ngân hàng đã thiết kế các gói tín dụng ưu đãi dành cho người mua căn nhà đầu tiên

Video liên quan

Báo in ngày 3-3: Xung đột tại Trung Đông: Lo đứt gãy chuỗi cung ứng

Báo in ngày 3-3: Xung đột tại Trung Đông: Lo đứt gãy chuỗi cung ứng

Video 03/03/2026
Báo in ngày 4-3: Bỏ công chứng mua bán xe: Hợp thực tế, tránh lãng phí

Báo in ngày 4-3: Bỏ công chứng mua bán xe: Hợp thực tế, tránh lãng phí

Video 03/03/2026
Báo in ngày 5-3: Người mua nhà thấp thỏm vì lãi vay - Ảnh 1.

Bìa báo in Người Lao Động số ra ngày 5-3.

Mời bạn đọc ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

Ngoài ra Báo Người Lao Động còn có một số thông tin hấp dẫn khác

Cơ sở lý luận và thực tiễn cho chiến lược phát triển mới (trang 2): Việc tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam nhằm đúc rút những bài học để định hướng lãnh đạo đất nước phát triển trong 100 năm tiếp theo.

TRÁCH NHIỆM VỚI TỪNG LÁ PHIẾU (*) Chọn mặt gửi vàng: (trang 5): Bên cạnh chuyên môn, đại biểu Quốc hội và HĐND được kỳ vọng gần gũi nhân dân, góp phần đưa chính sách sát thực tiễn cuộc sống.

Lan tỏa khát vọng cống hiến (trang 6): Ngày hội tòng quân năm 2026 diễn ra đồng loạt trên cả nước, lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Sàn thương mại điện tử liên tục tăng phí (trang 11): Các chuyên gia đề nghị quy định rõ thời gian chuyển tiếp từ khi công bố tăng phí đến khi áp dụng mức mới.

Vỉa hè và sinh kế: Cần cách tiếp cận hài hòa (trang 12): Đợt cao điểm ra quân mang lại hiệu quả bước đầu, nhưng muốn chấm dứt tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, TP HCM cần thay đổi tư duy quy hoạch, hài hòa giữa mỹ quan đô thị và sinh kế.

E-CPR: Giải pháp mới trong cấp cứu ngừng tim (trang 14): Những ca ngừng tim từng được xem là hết cơ hội nay đang được các bác sĩ cứu sống nhờ kỹ thuật E-CPR (đặt V-A ECMO).

Nỗ lực hạ nhiệt "chảo lửa" Trung Đông (trang 16): Bộ trưởng Ngoại giao Oman Badr al-Busaidi cho rằng vẫn còn các lựa chọn ngoại giao khả thi để xuống thang căng thẳng ở Trung Đông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo